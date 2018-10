Filtran imágenes de un Spider-Man negro ¿Tom Holland será Venom?

La segunda entrega de las películas de superhéroes de Marvel protagonizada por Tom Holland, "Spider-Man: Far from Home" tiene a muchos fans comiéndose las uñas luego de que se filtrarán imágenes de un Hombre araña negro.

De acuerdo con Grupo Fórmula, un video que circula en Twitter evidencia a Tom Holland enfundado en el traje de Spider-Man pero negro, en la escena se puede ver como el arácnido lanza sus telerañas, aparentemente está en medio de una pelea.

New video on the set of ' SPIDER MAN FAR FROM HOME '



* SPOILERS* pic.twitter.com/TSyyURQkG5