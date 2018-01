Este fue el ácido comentario contra Spacy y Weinstein en los Globos de Oro

REDACCIÓN 07/01/2018 08:50 p.m.

La premiación de los Globos de Oro dio inicio a las 19:00 horas en punto y salió al escenario el presentador Seth Mayer con un discurso irreverente como era de esperarse.

El anfitrión de los Globos de Oro no defraudó. Seth Meyer no evitó los escándalos por los acosos sexuales en Hollywood perpetrado por importantes hombre de la industria.

"Harvey Weinstein regresará en 20 años, cuando es la primera persona abucheada en la sección In Memoriam ", ironizó Meyers en referencia al poderoso productor que fue denunciado por más de 30 mujeres por acoso y violación.

También le dedicó unas palabras a Kevin Spacey. "Me alegró saber que van a hacer otra temporada de House Of Cards. ¿Christopher Plummer también está disponible para eso?", bromeó.

Spacey fue echado del exitoso drama de Netflix y reemplazado en la película Todo el dinero del mundo por denuncias por conducta inapropiada con varios compañeros de trabajo.

Muchas actrices y actores se vistieron de negro en apoyo a Times's Up, una campaña que protesta por los abusos y el silencio que se guardó durante tantos años en la industria.

