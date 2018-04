"Hoy"

Esto despertó sospechas de que Galilea Montijo está embarazada

Un comentario que hizo Galilea Montijo durante el programa "Hoy", despertó sospechas de que pudiera estar embarazada

Mhoni Vidente reveló que una famosa sorprenderá con la noticia de su embarazo y Galilea no pudo evitar reaccionar ante el comentario de la astróloga (FOTO TOMADA DE WEB)

En la sección que tiene Mhoni Vidente en el programa "Hoy", anunció que la próxima semana dará una "predicción buenísima" sobre una famosa que está embarazada, tras el comentario, Galilea Montijo reaccionó de una forma extraña, lo que despertó sospechas de que pudiera tratarse de ella.

De acuerdo con Grupo Fórmula, aunque la vidente no reveló el nombre de la supuesta futura madre, Montijo, sin que nadie apuntara a ella, dijo: "no me volteen a ver a mí" con voz nerviosa, lo que dio pie a especulaciones sobre un embarazo de la conductora.

Entre las pistas que dio Mhoni están que es una mujer del espectáculo, "ni se esperan quién está embarazada y tiene como mi edad, como 40", y Galilea volvió a reaccionar diciendo; "Ni me voleen a ver a mí porque yo tengo 15".

Ahora sólo resta esperar a que Mhoni Vidente de su predicción para comprobar si en realidad se refería a Galilea Montijo.

