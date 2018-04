Sophia Loren y Carlos Slim

Sophia Loren, el amor platónico de Carlos Slim: Así nació su relación

Carlos Slim conoció a su musa, Sophia Loren, gracias a la mediación de dos españoles; pero eso no es todo, su relación envuelve mucho más

REDACCIÓN 19/04/2018 02:30 p.m.

Carlos Slim tiene una fortuna estimada en más de 50 millones de dólares, pero como cualquier otro "mortal", tenía un sueño, conocer a su amor platónico Sophia Loren (FOTO TOMADA DE WEB)

El lado terrenal del magnate de las telecomunicaciones mexicanas, Carlos Slim, es conocido por pocos; nos limitamos a verlo como un hombre de negocios frio y calculador. Sin embargo, Slim como cualquier otro ser humano albergaba un sueño, conocer a su musa, su amor platónico (dicho por él mismo), la leyenda italiana Sophia Loren.

La fascinación que sentía el empresario por Sophia Loren viene desde su juventud y hasta hace unos años era solo virtual. Así fue la historia de cómo Carlos Slim consiguió contactar con la actriz italiana; a pesar de ser uno de los hombres más ricos del mundo, no había movido ningún hilo ni había puesto a su ejército de empleados a trabajar para conocer personalmente a Shopia, a quien admiraba desde siempre, su sueño se hizo realidad gracias a la intervención de una pareja española, Sandra García-Sanjuan y su marido, Ignacio Maluquer.

Lo llamativo de esta historia es que Sophia Loren desconocía el interés que sentía por ella el poderoso Slim, denominado cuarto hombre más rico del mundo según Forbes, del que no tenía ninguna referencia. De hecho, la actriz no sabía nada del currículo económico, cultural, educativo y filantrópico del magnate cuando acudió como estrella invitada al Festival Internacional de Cine de Acapulco en noviembre de 2011.

DE LA ADMIRACIÓN A LA AMISTAD

El motivo de ese viaje era recibir un homenaje. A Loren la acompañaba la empresaria y representante de figuras internacionales Sandra García-Sanjuan, con la que mantiene una relación de amistad desde hace más de 20 años gracias al trabajo profesional que las unió con anterioridad. Y fue entonces cuando coincidieron en esa cena de gala y donde García-Sanjuan los presentó. Los sentaron juntos y por fin Slim pudo cumplir su sueño. A partir de ese momento se hicieron grandes amigos. Una amistad unida a la gran admiración que él continúa sintiendo por Shophia y que lo ha llevado a organizar actos en su honor.

Cuando por fin tuvieron ese encuentro, el magnate le confesaría que había sido su amor platónico. En realidad se trataba de una broma, porque la mujer de su vida fue siempre Soumaya Domit, madre de sus hijos, que falleció en marzo de 1977. Desde entonces Slim no ha vuelto a casarse y tampoco ha tenido novias oficiales, aunque sí parejas estacionales como por ejemplo la reina Noor de Jordania. Uno de sus homenajes póstumos a su mujer fue bautizar con su nombre -Soumaya- el museo que abrió en Ciudad de México. En este lugar hay una muestra retrospectiva dedicada precisamente a la actriz Sophia Loren, a la que, recordemos conoció gracias a Sandra García-Sanjuan.

EL AGRADECIMIENTO DE SLIM

Luego de que por fin conociera a la gran diva italiana, Carlos Slim sorprendió con su presencia en Marbella cuando acudió a la gala solidaria Starlite en agosto del 2014 y en 2016 cuando hizo lo propio en su versión mexicana. La razón de esas apariciones públicas y el apoyo económico a esas galas solidarias Starlite, que gestiona el citado matrimonio de Sandra García-Sanjuan y su marido, Ignacio Maluquer se resumen en un agradecimiento a quien había hecho posible ese primer encuentro con Sophia Loren.

UN CUMPLEAÑOS POR TODO LO ALTO

En septiembre de 2014, como apuntábamos al principio, el magnate organizó una exposición llamada "Sophia Loren: ayer, hoy y mañana", con múltiples recuerdos relacionados con la vida de la diva; incluía carteles, vestuario de sus películas, revistas, premios e incluso el Oscar que recibió a la mejor actriz por la película "Dos mujeres" en 1962.

Esta muestra coincidió con el 80 cumpleaños de la actriz y Slim organizó cuatro días de celebraciones en su honor, festejos a los que también acudieron Andy García, Forest Whitaker, Jon Voight o Miguel Bosé, entre figuras importantes del mundo empresarial de México. El regalo sorpresa de la noche llegó de la mano de su amiga Sandra García-Sanjuan y su marido, Ignacio Maluquer, cuando apareció Laura Pausini cantando el "Cumpleaños feliz".

ESTA ES LA POZOLERÍA SECRETA QUE FRECUENTA CARLOS SLIM

En aquel entonces Loren admitió que la idea de la celebración se le había ocurrió a Carlos Slim hace dos años. "Él tuvo la idea de hacer esta exposición, que me tiene fascinada. Me propuso hacerla aquí. Ya la vi, es una muestra impresionante y todo está reunido bajo un solo techo. Es un museo muy grande y observar lo que tiene me conmueve muchísimo. Me siento sumamente conmovida".

EL LAZO DE SOPHIA LOREN Y CARLOS SLIM SE SIGUE CONSOLIDANDO

Desde que se anunció que la firma Dolce & Gabbana presentaría por vez primera en México un desfile con su propuesta de Alta Moda y Alta Sartoria las expectativas eran altas: se anunció que el Museo Soumaya albergaría la pasarela y que la legendaria Sophia Loren sería la invitada de honor.

En el panorama nunca se contempló la presencia de funcionarios o empresarios de alto calibre como Carlos Slim, sin embargo, después de conocer esta historia era un hecho que el magnate estaría presente y por supuesto sentado a un lado de la diva italiana.

El desfile reunió a otros personajes mexicanos con proyección internacional como Diego Boneta, Juanpa Zurita y la modelo Mariana Zaragoza quienes lucieron prendas de la propuesta que incorporó elementos mexicanos como el traje de charro, tocados con una muñeca de Frida Kahlo y hasta una blusa con los colores de la bandera.

Con información de El País, El Confidencial, Hola! y Vanity Fair

