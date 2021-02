Miembro de Comité Anticorrupción en Sonora apoya campaña del PRI

“Tengo amigos por su puesto, como todos que pertenecen a partidos políticos y no por eso voy a dejar de participar como ciudadano, yo participo en donde están mis amigos y si mi amiga Sylvana me invita al evento del debate, con mucho gusto la acompaño y la acompañé y si me vuelve a invitar con muchísimo gusto la voy a acompañar”, reiteró.