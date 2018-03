VIOLENCIA A PERIODISTAS

Sin apoyo del estado a periodistas amedrentados en mina de Sonora, acusan

"Somos periodistas, no disparen", fueron las palabras del grupo de ´Periodistas de a pie´, cuando varios sujetos encapuchados los encañonaban con armas largas

MÓNICA MIRANDA / CORRESPONSAL 15/03/2018 06:25 p.m.

Minera El Bajio, en Caborca, Sonora (Foto. tomada de la web)

Sonora (La Silla Rota).- "Somos periodistas, no disparen", fueron las palabras del grupo de ´Periodistas de a pie´, cuando varios sujetos encapuchados los encañonaban con armas largas en el ejido el Bajío, ubicado en Carborca, Sonora, quienes aseguraron estar protegiendo los intereses de Rafael Pavlovich, tío de la gobernadora priistas Claudia Pavlovich.

Reyna Haydee Ramírez, periodista sonorense integrante de este gremio narró a La Silla Rota los momentos de pánico que vivieron los cinco comunicadores, cuatro de ellos de otros estados de la República, mientras realizaban un recorrido en la mina Penmont, subsidiaria del mexicano grupo Peñoles y de la cual es socio Rafael Pavlovich, para un proyecto periodístico sobre la industria minera en Sonora.

"Nosotros pensamos en ese momento que hasta ahí se acababa todo y en un momento dicen ellos, no les creemos, pensamos que la información que nos están dando es falsa, hay un silencio y dice, esta mina no está abandonada, nosotros estamos resguardando los intereses de Rafael Pavlovich, recojan sus cosas y retírense".

En ese momento los reporteros constataron que dicho predio es controlado por Rafael Pavlovich, a pesar de ser una persona ajena a los ejidatarios del lugar.

Después de mostrar sus credenciales a los sujetos que los interceptaron, caminaron durante hora y media por brechas para lograr salir del ejido y resguardarse en un sitio seguro de Caborca, cabecera municipal del ejido.

En cuanto pudieron accesar a la señal telefónica, dieron aviso a otros compañeros periodistas que se encontraban en la localidad contó, quienes armaron un centro de protocolo de seguridad.

"Dentro del Protocolo de Seguridad se había armado un grupo de vigilancia de seguimiento que nos estaba monitoreando por parte del grupo de periodistas que íbamos, entonces ahí estaban varios organismos de periodistas que se activaron en ese momento".

Los cinco reporteros pudieron salir ilesos del predio con intención de denunciar dichas amenazas ante la autoridad estatal.

Por seguridad y recomendaciones de personal de su confianza, prefirió omitir el origen del resto de los periodistas que la acompañaban y hasta el momento continúa en los trámites para interponer la denuncia formalmente.

Acepta gobernadora ser sobrina de Rafael Pavlovich, pero se deslinda de responsabilidades

"Definitivamente no, yo no sentí ningún apoyo del gobierno del estado por eso es que estoy dando esta entrevista y he dado todas las demás porque no me siento segura", expresó Haydee Ramírez.

"En la entrevista que logramos con ella, ella trató de deslindarse de su familiar, reconoció que el señor Pavlovich es su tío pero dijo que ella no iba a responder por él".

La llamada con el Fiscal General Rodolfo Montes de Oca, fue desafortunada, comentó, y supo que no había intención de atender el caso.

"Por eso decidimos que saliera a la luz pública, ahorita andamos en las vueltas de trámites por la denuncia, el fiscal también se mostró cerrado y defensivo como si los estuviéramos ofendiendo no sé".

Mina tiene en su contra juicio por explotación de minerales

De acuerdo con información de Dossier Político, los ejidatarios de El Bajío ganaron un juicio en 2014 contra la minera estadounidense Penmont, por la extracción ilegal de oro y plata y en la sentencia del Tribunal Agrario se especifica el pago de una indemnización por 350 millones de dólares, así como reparación del daño patrimonial al ejido.

Pero dentro de esta sentencia se incluye como beneficiario a Rafael Pavlovich, aunque no pertenece a los ejidatarios de esta comunidad, y ha continuado con la operación de la mina dentro de los terrenos del ejido.

Minera Penmont S de RL de CV, fue fundada en 1990, es una subsidiaria de Fresnill PLC, dedicada a la exploración y explotación y beneficio de oro. Cuenta con dos minas, ambas a cielo abierto en el Estado de Sonora: La Herradura y Noche Buena.

