SONORA

Desnudan y atan a un poste a ´machetero´ en Sonora

El machete es el arma favorita de los delincuentes; el fiscal general dio la orden de desenfundar su arma al ser amenazados con machetes durante inspecciones

MARLENE VALERO 03/01/2018 07:17 p.m.

El hombre fue exhibido en una de las avenidas del municipio de Cajeme (Foto. Tomada de web)

Sonora (La Silla Rota).- "Esto me pasa x rata, juro no bolver a usar un machete ni bolver a tumbar a nadie, me dieron otra oportunidad por mi (palabra ilegible). Yo soy quien tumba a todos con los celulares. Atte: quienes pueden echar la mano, no se queden callados" (sic), cita el mensaje pegado en el pecho de "El Mono".

TE PUEDE INTERESAR: A machetazos, asesinan a hombre en Mexicali

La cartulina color naranja con letras escritas con tinta negra tapan el torso de Héctor Javier "N", de 30 años. El resto de su cuerpo está desnudo, sus pantalones hasta el suelo, su camiseta hecha trizas en el piso.

El rostro está golpeado, sus pómulos hinchados y él se encuentra atado de manos y pies en un poste de luz en las calles de la pequeña comisaría de Bácum, en el municipio sonorense de Cajeme.

"El Mono" llegó a ese lugar y a ese poste por el hartazgo de sus vecinos, quienes eran sus víctimas constantes de asaltos y robos con machete.

Las fotos del hombre de 30 años circularon este miércoles en redes sociales, donde usuarios mostraban su inconformidad con las autoridades por no arrestarlo a pesar de las denuncias y llamadas al 911.

Sin embargo, no es la primera vez que en Sonora se presentan conflictos relacionados con asaltos con machetes. Ésta es una de las armas favoritas de los delincuentes.

En Hermosillo, la capital del estado, se registran de 30 a 40 decomisos de ésta arma en las colonias más violentas de la ciudad, durante los recorridos de los elementos de la policía municipal.

Durante el verano del año pasado la situación se agravó. Circuló un video en el que un grupo de cinco policías eran amedrentados por un joven que portaba un machete, en el municipio de Navojoa, ubicado a 70 kilómetros de donde "El Mono" fue atado a un poste.

Después de eso, los operativos policíacos se intensificaron: el Fiscal General de Sonora, Rodolfo Montes de Oca dio órdenes de desenfundar su arma al ser amenazados con machetes en operativos de inspección.

Los elementos siguieron las indicaciones al pie de la letra y durante ese verano más de seis "macheteros" fueron abatidos en diferentes hechos en la capital sonorense.

En el poblado de Bácum, en Cajeme la historia es otra. Los constantes asaltos y robo de celulares con machetes llevaron a los vecinos de "El Mono" a golpearlo y atarlo a un poste, para que así, los elementos de la policía no tuvieran otra opción más que aprehenderlo.

LEA TAMBIEN En 2017, repuntaron casos de violaciones en Sonora El 2017 fue para Sonora un año en el que las violaciones incrementaron respecto a 2016, pese a las estrategias de las autoridades de seguridad

LEA TAMBIEN Asesinan en su casa a ex alcalde de Mixquiahuala Alrededor de las 8:00 horas varios individuos ingresaron al domicilio del ex alcalde y dispararon contra él y su hijo, dejándolos sin vida en el lugar

wh