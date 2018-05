IMPUGNACIÓN

Toño Astiazarán candidato al senado por Sonora gana fallo del TEPJF

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación avaló la candidatura de Antonio ''Toño'' Astiazarán para senador por la coalición Por México al Frente

MARÍA MONTIJO/CORRESPONSAL 04/05/2018 10:14 a.m.

SONORA (La Silla Rota).- El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el pasado miércoles 2 de mayo avaló la candidatura de Antonio "Toño" Astiazarán para senador de la coalición "Por México al Frente", que el Comité Ejecutivo Nacional del PRI impugnó semanas atrás.

El motivo de la impugnación fue porque presuntamente "Toño" Astiazarán se registró ante el Instituto Nacional Electoral (INE) en el PRI y PAN como candidato al Senado de la República por ambos partidos.



El Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Carolina Lara, diputada local panista y el Partido Verde Ecologista de México, fueron los que impugnaron la candidatura del ex alcalde priista de Guaymas, Sonora.



Ante esta situación política-electoral resuelta de manera favorable para Antonio "Toño" Astiazarán, el candidato a senador por el PAN, Movimiento Ciudadano y PRD, envió un mensaje este miércoles 2 de mayo mediante sus redes sociales:



"Desde el inicio de mi campaña para el Senado de la República fui impugnado por parte del PRI y sus aliados. Esta impugnación encontró en el Tribunal Colegiado de Guadalajara, el pasado 24 de abril la negativa, es decir, se confirmó mi candidatura".



"No obstante, el PRI nuevamente impugnó el fallo que ya había dado el Tribunal de Guadalajara. Me da mucho gusto confirmarles la buena noticia de que hemos concluido ya con todas las etapas. Aunque el PRI y sus aliados no lo quieran, me van a ver en las boletas. Ganamos en los tribunales y ganaremos en las urnas este 1 de julio", detalló mediante un video en su cuenta de Twitter.



Después de 30 años de militancia, "Toño" Astiazarán renunció a las filas del PRI en febrero pasado, tras negarle el registro como candidato a senador, pues finalmente la fórmula priista se conformó por el ex alcalde de Hermosillo, Manuel Ignacio "Maloro" Acosta Gutiérrez y la diputada federal con licencia, Sylvana Beltrones.





