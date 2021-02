Sonora, 107 observaciones a la Cuenta Pública 2017

El Poder Ejecutivo Estatal resultó con un total de 305 observaciones en la Cuenta Pública 2017, analizada por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, misma que se entregó al Congreso Local este miércoles 22.

De dicho momento, el estado ya respondió a 158 requerimientos por parte de la autoridad encargada de fiscalizar los recursos públicos que son utilizados por el gobierno, quedando pendientes de solventar 147 observaciones, las cuales deberán estar resueltas en un plazo de 30 días, de lo contrario se aplicaría sanción.

De acuerdo con la Contraloría General del Estado, instancia que tuvo acceso al informe escrito del ISAF, las principales acciones observadas tienen que ver con el manejo que hace el personal administrativo de las dependencias, con tramites de contratación de obra, falta de algún documento, planificación de proyectos, entre otras cosas.

Con alto nivel académico, próxima legislatura de Sonora

El Auditor Mayor ISAF Jesús Ramón Moya Grijalva, dio a conocer recomendaciones de las auditorías a informes trimestrales y cuenta pública de Estado y municipios, entre las que destacó el cumplimiento de las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental en lo referente a los sistemas contables de registros armonizados, pago oportuno de las obligaciones financieras, así como reforzar y adecuar a las nuevas disposiciones del marco integral de controles internos.

Asimismo, el aseguramiento, registro y valoración de los inventarios de los bienes muebles e inmuebles, y la dispersión oportuna de los recursos autorizados en cumplimiento de las disposiciones normativas.

Observaciones de cuenta pública sin solventar, no representan daño patrimonial

Miguel Ángel Murillo Aispuro, Contralor General del estado, dijo que las 147 observaciones realizadas al Ejecutivo Estatal en la Cuenta Pública 2017, pendientes por solventar, no representan daño patrimonial para el estado.

Señaló que no se tratan de observaciones financieras, si no administrativas por omisión de documentos e irregularidades de comportamientos y descuidos que se dan en el manejo trámites en dependencias, pero no hacen referencia a desvío de recursos o problema de orden financiero.

“Ya lo he dicho, puede ser un documento, un plano, un proyecto ejecutivo, una licencia de uso de suelo, impacto ambiental, cosas así que se pueden subsanar obviamente, el no tener el código de ética a la vista, el no tener implementadas todas las medidas que nos ordena la ley”.

Señaló que ya se trabaja en solventar dichas observaciones dentro del periodo de 30 días que marca la ley, una vez entregado el informe al Congreso.

Murillo Aispuro, detalló que en 2017 incrementaron las auditorías realizadas comparadas con las de 2016, de 105 aumentaron a 672 pero a diferencia de ello, disminuyó el número de observaciones de 496 a 305.

“Hay muchas dependencias que tienen cero observaciones, está publico el número en el portal del Isaf, fueron 672 auditorías contra 147 observaciones”.

En un recuento de las auditorías observadas los últimos años en el gobierno de Sonora, se muestra que en 2014 se tuvieron 2 mil 876 observaciones, de las cuales mil 150 quedaron sin solventa.

ASF detecta irregularidades en SRE por 53 mdp

En 2015 la cifra bajó a 768 observaciones, de las que 226 no se respondieron; en 2016 se contabilizaron 496 observaciones y 157 sin solventar y en 2017 se reportan 305 con 147 pendientes de resolver.

Año Observaciones Sin solventar

2005 663 241

2006 1,306 261

2007 1,221 124

2008 1,212 232

2009 1,238 250

2010 1,692 476

2011 2,056 553

2012 2,519 673

2013 2,437 672

2014 2,876 1,150

2015 768 226

2016 496 157

2017 307 147

Los entes obligados a ser auditados, con mayor número de observaciones por parte del ISAF, fueron los ayuntamientos de Sonora, los cuales registran un total de 4 mil 178 observaciones, de tipo financiero y presupuestal.

Los municipios más observados son: Hermosillo, con 188; Guaymas, 164; Nogales, con 141; Agua Prieta, 136; Bácum, 114; Empalme, 92; y Huatabampo, con 80.

En el informe se da a conocer también, que se registraron 398 observaciones en total durante el ejercicio anterior, de las cuales, 366 corresponden a los tres poderes (305 al Ejecutivo, una al Legislativo y una al Judicial) y a los organismos autónomos, con 59; mientras que las asociaciones civiles y sindicatos registraron 32 observaciones.

En tanto, otros poderes y organismos autónomos presentan las siguientes observaciones:

El Poder Ejecutivo presenta 1 observación, el Poder Judicial 1, la Comisión Estatal de Derechos Humanos 1, el Instituto Estatal Electoral 0, El Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Datos Personales 2, Tribunal de Justicia Administrativa 3, Tribunal Estatal Electoral 0, Fiscalía General de Justicia 0, Consejo Ciudadano del Transporte 11, Universidad de Sonora 20 y Asociaciones civiles y sindicatos 31.

bl