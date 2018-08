Sofía Vergara quería ser sexy y se burlaron de ella comparándola con el Guasón

REDACCIÓN 09/08/2018 01:42 p.m.

La actriz de "Modern Family", Sofía Vergara, pretendía lucir sensual en una foto que compartió en su cuenta de Instagram, sin embargo, recibió crueles burlas por un detalle en su rostro que hasta provocó que la compararan con el Guasón.

De acuerdo con La República, Vergara tiene 46 años de edad y es una de las actrices colombianas más exitosas en Estados Unidos, su talento en la actuación y sensualidad siempre acaparan miradas, pero en esta ocasión, una fotografía hizo que sus fans cuestionaran la belleza de la actriz.

"Gloria Pritchett está lista. Primer episodio de la temporada 10", escribió la actriz que tiene uno de los papeles protagónicos en la famosa serie "Modern Family". La instantánea superó los 195 mil Me Gusta.

Estas fueron algunas de las burlas en donde comparan a Sofía Vergara con con el Joker o Guasón, el villano y enemigo acérrimo del superhéroe, Batman del universo de DC Comics.

Por otro lado, algunos usuarios la acusaron a la actriz de abusar del botox en sus labios, justificando lo carnosos.

Y como era de esperarse, también hubo los fans que salieron en su defensa y catalogaron de "envidiosos" a aquellos cibernautas que escribían mensajes ofensivos contra su estrella.

