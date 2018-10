Sofía Vergara vence a "The Big Bang Theory", es la actriz mejor pagada de la TV mundial

REDACCIÓN 25/10/2018 08:36 p.m.

Jim Parsons, mejor conocido como Sheldon en "The Big Bang Theory" es el actor mejor pagado de la Televisión mundial pero Sofía Vergara le dice "quítate que ahí te voy". Por séptimo año consecutivo la colombiana es la reina de la lista de actores mejor pagados.

La minita de oro de "The Big Bang Theory" esta por llegar a su fin con la temporada 12 que estrenará el próximo año, pese a que los sueldos de su elenco son de los mejores en la televisión mundial, sofia Vergara se embolsa casí el doble que el protagonista de los nerds.

Según la investigación anual de Forbes, Jim Parsosn ha acumulado más de 23 millones de euros brutos desde el verano pasado hasta el de 2018, fechas marcadas por la revista para dicho estudio de ganancias. Sus beneficios aún se encuentran muy lejos de las de Vergara, que en el último año ha logrado obtener más de 37 millones de euros, lo que vuelve a convertirla por séptimo año consecutivo en la estrella de la televisión que más dinero ha ganado en un año.

Las diferencias entre Vergara y el resto se hacen aún más notables si se tiene en cuenta a los miembros del reparto de Modern Family, la serie que la aupó a la fama mundial. Ed O'Neill es el siguiente actor de la serie en aparecer en la lista de Forbes con 12.300.000 millones de euros.

Sus actores en los mejores pagados de la televisión, tal y como ha publicado la revista Forbes en uno de sus habituales informes en los que en esta ocasión no suenan nombres muy distintos a los de los últimos años. La sitcom producida por Warner sigue siendo la reina.

THE BIG BANG, LA MÁS IGUALITARIA

La diferencia entre Vergara y O'Neill es muy destacada, lo que demuestra la gran diferencia de sueldos que hay en Modern Family, algo que no sucede de forma tan pronunciada en The Big bang Theory. La serie puede mostrarse como la más igualitaria del momento, ya que gran parte de su elenco se mueve por las mismas cifras.

John Galecki es el tercer nombre de la lista con 22 millones de euros y en un cuarto puesto muy igualado se encuentra Kaley Cuoco con 21, 5 millones. Quinto y sexto se encuentran Kunal Nayyar y Simon Helberg con 20,6 millones.

