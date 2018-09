Sofía Castro luce misterioso anillo y desata rumores de un compromiso secreto

REDACCIÓN 18/09/2018 08:00 p.m.

La actriz Sofía Castro publicó una foto en sus historias de Instagram que despertó rumores de un compromiso secreto, ya que en la imagen la joven luce lo que parece ser un anillo de compromiso.

De acuerdo con La Verdad, muchos son los rumores que han surgido en torno a la vida sentimental de Sofía Castro, y en esta ocasión fue la propia actriz quien compartió una misteriosa imagen que generó debate entre sus seguidores, quienes comenzaron a especular que la joven se había comprometido en secreto.

Sin embargo, tras ser cuestionada sobre el tema, Sofía terminó con los rumores al revelar que era una broma y que su presunto anillo de compromiso era de ficción:

"No, era broma, estaba haciendo unas cosillas, ficción...no es cierto, no me caso. Es trabajo, el anillo es fake", contestó la joven.

Aprovechando la polémica, la hija de Angélica Rivera fue cuestionada sobre su presunto romance con el actor Diego Boneta.

"Diego es muy amigo mío, lo quiero muchísimo, es como un hermano para mí, pero hasta ahí", aseguró Sofía Castro.

nl

LEA TAMBIEN Rubia y virginal, así era el aspecto de Angelina Jolie cuando debutó a los 15 años Heredó el talento ante las cámaras de sus padres, pero desde sus inicios su estilo ha sido único e inigualable

LEA TAMBIEN Aracely Arámbula destrona a Yanet García con impactante video La ex esposa de Luis Miguel, Aracely Arámbula sorprendió a sus seguidores con un video luciendo sus encantos

LEA TAMBIEN Arqueólogos descubren nueva esfinge en El Cairo, Egipto La nueva esfinge de Egipto tiene cuerpo de animal y cara humana es relativamente pequeña, de 28 cm de ancho