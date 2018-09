SNTE responde a Yunes: maestros no regresarán a clases si continúa violencia

FERNANDA CASTILLO/CORRESPONSAL 17/09/2018 08:36 p.m.

Xalapa, Ver.- Además de Soledad Atzompa, municipios como Huayacocotla, Espinal, Papantla, Ciudad Mendoza, Orizaba, Acultzingo, Coatzacoalcos, Pánuco, Martínez de la Torre y Poza Rica son considerados focos rojos para el magisterio veracruzano. Los profesores han evitado acudir a las aulas para no poner en riesgo su integridad física.

La sección 56 del Sindicato Nacional de Trabajadores al Servicio de la Educación (SNTE), respaldará a todos los maestros, y en tanto no se les garantice su seguridad no acudirán a las aulas, anunció el dirigente en Veracruz, Mario Hernández Sánchez.

Hay que hacer mencion que el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, adelantó que la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), impondrá sanciones administrativas contra los maestros que no se presenten a trabajar por la inseguridad que prevalece en Soledad Atzompa, en la región de Zongolica.

Lo anterior, al confirmar que algunos maestros de preescolar y primaria no han acudido a las aulas, por la inseguridad que prevalece en la región montañosa.

Ante la amenaza de descuentos a los profesores, Mario Hernández valoró que, si la autoridad no garantiza la seguridad a los maestros, ellos tienen en razón en ausentarse de las aulas.

"Los vamos a respaldar en las decisiones que tomen de no asistir, hasta que la autoridad no garantice que van a ir y regresar a su casa seguros. Los compañeros tienen la razón de no asistir si su zona escolar es foco rojo o si hay marcadas muestras de violencia", opinó en entrevista para E-Consulta.

El SNTE es institucional y agotarán todas las vías legales y del diálogo para evitar que se sancione a los maestros faltistas, pero no se descarta una movilización o paro estatal, como medida de protesta.

La violencia que padecen los maestros no está relacionada con su profesión, es consecuencia del clima que prevalece en todo el Estado y el país, en donde cualquier profesionista está expuesto a la violencia y los grupos criminales.

El magisterio es base fundamental de la gobernabilidad, "si nosotros vamos a las aulas y enseñamos todo está bien, pero si paramos, hay problemas, por eso pedimos a la autoridad que en lo mínimo se ponga a trabajar", opinó Hernández Sánchez.

Calculan más de 300 agresiones a maestros

Al igual que la sección 32 del Sindicato Nacional de Trabajadores, los agremiados de la 56 han sido víctimas de la inseguridad en Veracruz. En lo que va del año se han registrado al menos 300 casos de secuestros, asesinatos, extorsiones, levantones y amenazas contra profesores.

La dirigencia estatal confirma la estadística cuando detecta que un maestro no acude a su centro de trabajo, cuando se les acercan para pedir que los cambien de zona escolar por considerar que está en riesgo su integridad al recibir amenazas; en casos más extremos, cuando sus familiares notifican al Sindicato que les están pidiendo rescate.

El líder sindical mencionó que la exigencia de brindar seguridad a los maestros es vieja, "Nosotros le hemos estado insistiendo a las autoridades y reclamándoles, porque es ya un número considerable de compañeros, los que han visto afectada su seguridad, desde la parte más dolorosa que son los secuestros y la desaparición, hasta las amenazas y extorsiones, y el seguimiento que se les hace a las rutas de trabajo".

Tras el asesinato de dos maestras en Huayacocotla, el pasado 15 de septiembre, el líder sindical detalló que en poco más de 100 casos familiares de maestros de la sección 56, se han acercado a pedir apoyo para su rescate, además de que la información se ha hecho pública, se han presentado denuncias.

Hay otros casos, donde por seguridad de los propios maestros, al ser amenazados por los delincuentes, evitan que la autoridad intervenga.

Se les ha brindado apoyo con protocolos de seguridad, pero las recomendaciones que les dan son muy básicas, "no andar en lugares solos, no andar de noche, no caminar con objetos valiosos, protocolos que todos conocemos".

En cambio, el SNTE pido más vigilancia, retenes, módulos de seguridad donde se ha detectado la violencia, "pero no ha habido eso (...) y por donde quiera que le busques es una zona peligrosa", lamentó el líder magisterial.

