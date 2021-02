Interpone SNTE-Chiapas amparo contra Díaz de la Torre

Los docentes integrantes de la sección estatal, afirmaron que se unen a sus homólogos de Baja California, para evitar así el próximo nombramiento como Presidente Consejero Consultivo del SNTE de Díaz de la Torre.

Virgilio Palacios Ríos, abogado e integrante de la Sección 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), dijo en conferencia de prensa que los maestros de la entidad desconocen a De la Torre como su máximo representante.

Explicó que no hubo convocatoria a las delegaciones para la asamblea y, por el contrario, nombraron a incondicionales para la designación. "No respetan los estatutos y modifican los estatutos cuando ya el juego no les parece bien", indicó.

Nuestros dos puntos a expresar es que el magisterio estatal, la Sección 40 del SNTE, desconoce el liderazgo espurio de Juan Díaz de la Torre, quien al perder de manera legal se pronuncia arrebatando los derechos y la dignidad del magisterio".

El representante de escuelas normales, Ricardo Alay de la Cruz, acusó que al no haber una convocatoria a las delegaciones, no hubo una representación del magisterio chiapaneco.

Estos delegados piratas (que eligieron a Juan Díaz) no tienen representación de las bases. Estamos en contra de Juan Díaz y estamos en pie de lucha", afirmó.

Ambos señalaron que debido al número de maestros, alrededor de 25 mil en Chiapas, debieron participar más de 50 delegados como representantes de la entidad. Sin embargo, denunciaron, hubo un “manotazo” al procedimiento correcto, porque no les cuadraban los números.

El SNTE de Chiapas acusó que Juan Díaz de la Torre, usó ilegalmente más de 700 millones de pesos de la caja de ahorro del sindicato para la promoción de su imagen personal en la búsqueda de una candidatura para el Senado de la República.

Los líderes afirmaron que seguirán la ruta jurídica, e incluso una vía política, para reponer la elección de la dirigencia nacional del SNTE.

Esperan que la demanda siga su curso y que el dirigente nacional no busque métodos corruptos para que esta no proceda y no pueda recibir el castigo necesario por este desfalco que ha hecho al sindicato.

CNTE PREPARA JORNADA DE PROTESTAS

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) hizo un llamado al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) para que se rebele contra su presidente, Juan Díaz de la Torre.

En un comunicado, la Dirección Política Nacional de la coordinadora rechazó la reelección de Díaz de la Torre al considerar que su designación en el Congreso Nacional Extraordinario del SNTE fue una farsa.

"Convocamos al magisterio nacional a la desobediencia al sindicato espurio y corporativo y a recuperar la esencia del sindicato, tomando en nuestras manos la representación a través de las asambleas", señalaron los docentes en el documento.

Además pidieron al resto de los miembros del sindicato a integrarse a la próxima jornada de protestas contra las reformas estructurales, sobre todo la reforma educativa, y a recuperar la educación pública, que se llevará a cabo después del 14, 15 y 16 de marzo, cuando la CNTE celebrará su congreso nacional.

mlmt