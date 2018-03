EpicFail Snapchat humilla a Rihanna, le costará millones disculparse

REDACCIÓN 15/03/2018 03:30 p.m.

Snapchat, una popular red social para compartir fotos y videos, lanzó una campaña sin ser supervisada en la que sugería golpear a Rihanna, reviviendo el episodio de violencia domestica entre la cantante y su ex novio Chris Brown.

De acuerdo con e-consulta, a pesar de que Snap Inc. eliminó este jueves el controversial anuncio, ofreció disculpas a los artistas y explicó que fue colocado por una compañía de juegos móviles, usuarios no dejan de calificarlo como fuera de lugar.

Is it just me, or is this ad that popped up on my Snapchat extremely tone deaf? Like what were they thinking with this? pic.twitter.com/7kP9RHcgNG