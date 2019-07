Basta con un trago para emborracharse, esta es la cerveza más fuerte del mundo

Adiós Four Loko, esta cerveza es la más potente del mundo (FOTO TOMADA DE WEB)

Hay muchas bebidas en el mercado para esas gargantas de acero que les gusta la fiesta extrema, la popular del momento es el Four Loko, pues los que lo han probado aseguran que uno es más que suficiente para caer bajo los efectos del alcohol. Pero nada se compara con la Snake Venom, la cerveza más fuerte del mundo.

De acuerdo con Publimetro, la cerveza Snake Venom es mucho más potente que el popular Four Loko y es famosa por ser la cerveza más fuerte de todo el mundo. Curiosamente, si puedes comprarla pero como has de imaginar, no es barata y debes importarla.

FRIDA SOFÍA ASEGURA QUE ALEJANDRA GUZMÁN LA GOLPEABA Y ENSEÑA MORETONES

La cerveza en cuestión contiene un porcentaje de alcohol de 67.5% por volumen. Eso quiere decir que no necesitas siquiera tomar una completa para sentir los efectos nocivos. Ya que esto contiene más alcohol que cualquier otra cosa dentro de la botella.

Esta mezcla especial es producida por la cervecería escocesa Brewmeister y en cada botella, hay una advertencia. La cual te dice lo siguiente:

¡Advertencia! Esta cerveza es fuerte. No exceder los 35ml en una sentada.

Eso quiere decir que ya con un solo trago tienes suficiente para emborracharte. Pero no esperes que solamente tenga sabor a alcohol, sino que se prepara adecuadamente para que sea agradable al paladar. Ya que cuenta con dos tipos de levadura, las cuales son levadura de cerveza y levadura de champagne. Además de ser preparada con malta ahumada.

Su precio hoy en día es de unos £50 euros aproximadamente. Lo que se traduce a unos $56.50 dólares. Y no, no te voy a alentar a que la compres porque es una bebida muy peligrosa. Recuerda que es incluso más fuerte que el vodka o el whisky. Así que si quieres probarla, es bajo tu responsabilidad.

LUPILLO RIVERA LE DA TIERNO BESO A BELINDA (VIDEO)

an