¿Quién es la nueva presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción?

Acosta Urquidi es una académica, activista, servidora pública y especialista internacionalmente reconocida en temas relacionados con la defensa y promoción de los Derechos Humanos.

Es socióloga por la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene estudios de posgrado sobre Política y Gobierno en América Latina, por la Universidad de Essex, en el Reino Unido. Ha sido profesora de sociología y de derechos humanos en The American University, en Washington, DC; en el programa de derechos humanos de la Universidad Iberoamericana; en la Universidad de Berkeley, en California; y en la UNAM, entre otras instituciones. Es Presidenta fundadora y miembro del Consejo Directivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, organización de la que fue directora de 1994 a 2000. Durante la segunda mitad de la década de los setenta y la primera de la década de los ochenta fungió como presidenta y secretaria general de la sección mexicana de Amnistía Internacional

Fue investigadora asociada del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), en donde desarrolló un proyecto de investigación sobre el lugar de la impunidad en el sistema democrático mexicano. Fungió como Embajadora Especial de Derechos Humanos y Democracia (2000) y Subsecretaria de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México (2001-2003). Directora del Departamento de Gobernabilidad Democrática y Asesora Especial del Secretario General en la Organización de los Estados Americanos (OEA), hasta marzo de 2008. Posteriormente, Directora para las Américas del International Center for Transitional Justice (ICTJ).

Durante diez años presidió la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (1990-2000). También fue fundadora y directora de la Academia Mexicana de Derechos Humanos (1984-1989). Ambas organizaciones fueron pioneras en el movimiento mexicano por los Derechos Humanos y han hecho aportaciones importantes a esta causa. Fue la primera representante de la Sección México de Amnistía Internacional, de 1977 a 1984.

Mariclaire Acosta sustitye a Jacqueline Peschard en SNA (Tomado de Zeta)

Ha impartido clases en El Colegio de México, la Universidad Nacional Autónoma de México y American University, entre otras instituciones académicas. En 2010, fue titular de la Cátedra UNESCO en Educación para la Paz, Derechos Humanos y Democracia, en la Universidad de Utrecht, en los Países Bajos, en donde ofreció la conferencia magistral The Uncertain Defeat of Authoritarianism, Lawlessness and Human Rights in Mexico.

Es autora de varios libros y artículos académicos. Ha publicado artículos de opinión en diversos medios de comunicación; entre ellos: Le Monde, La Jornada, Reforma, El Universal y Voices of Mexico. Participó en el proyecto 72migrantes.com, iniciativa de la escritora Alma Guillermoprieto relativa a la masacre del Rancho San Fernando en Tamaulipas, México (2010).

Participante en distintas misiones internacionales de derechos humanos, fue también Coordinadora de Asesores del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) durante los diálogos de paz en San Andrés Larráinzar, Chiapas.

Recibió la medalla del Rey y la Reina de España "Encomienda de la Orden del Mérito Civil" en noviembre de 2002. Así mismo, se le otorgaron los premios "Hambre de Justicia", de Grassroots International, y la Medalla Roque Dalton del Consejo de Cooperación en Ciencia y Cultura de El Salvador.

Al tomar el mando del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) aseguró que es falso que el sistema sea un fracaso por la falta de nombramientos del fiscal anticorrupción, el auditor superior y los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Hizo un llamado para que las personas que sean elegidas para esos cargos no respondan a cuotas partidistas.

