Lisa Brennan Jobs revela los abusos que sufrió a manos de su padre Steve Jobs

La periodista Lisa Brennan-Jobs, hija de Steve Jobs, ha provocado gran conmoción en el mundo tras revelar algunos abusos por parte de su padre, detalló el diario New York Times.

Durante la promoción de su libro, "Small Fry", la hija del co-fundador de Apple confesó que este la obligaba a estar presente en la misma habitación mientras mantenía escenas íntimas con su madrasta, cuando únicamente tenía 9 años de edad.

Con ahora 40 años, Lisa relató que Steve besaba y acariciaba a su nueva esposa en el pecho y a la vez le prohibía a ella salir de la recámara, por lo que debía quedarse y su única salvación era voltear hacia otro lado.

I hope you'll come! I start the Small Fry book tour at @greenlightbklyn on September 5th at 7:30pm. I'm overjoyed Phillip Lopate is joining me for a conversation. https://t.co/WvbqwROSR9 pic.twitter.com/Je93co7uZF