ASESINATOS DE MODELOS

Así opera una página de escorts en México

Dos modelos del portal Zona Divas, la argentina Karen Ailen Grodzink y la venezolana Génesis Uliannys Gibson, murieron en citas con clientes en Ciudad de México

MARLENE VALERO 03/01/2018 12:36 p.m.

CIUDAD DE MÉXICO (La Silla Rota).- Dos mujeres que ofrecían sus servicios como escorts en la página web Zona Divas han sido asesinadas en distintos hechos, en hoteles de la Ciudad de México.

Se trata de la argentina Karen Ailen Grodzink y la venezolana Génesis Uliannys Gibson, ambas de 24 años de edad.

A partir de estos feminicidios, las autoridades capitalinas han volcado las investigaciones hacia la operación de este tipo de páginas donde se entabla el contacto con las mujeres para contratar sus servicios sexuales.

Algunas de ellas, además de zonadivas.com, son: mileróticas.com, sexoservidoras.com, sustitutas.com y desaires.com.

En La Silla Rota te presentamos cómo opera esta plataforma donde Karen y Génesis ofrecían sus servicios.

Lo primero que aparece al ingresar a la página web de Zona Divas, es un aviso legal que debes aceptar antes de navegar.

Entre las especificaciones, indican que tienes que ser mayor de edad e ingresar de manera voluntaria.

Además, en este aviso legal colocan todo el artículo 10 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas en México, con el fin de deslindarse de cualquier falta a la ley.

En este portal, quienes la operan no se hacen responsables de los tratos que se realicen entre ´terceros´ y las mujeres, ya que únicamente la venden como una plataforma donde las jóvenes se promocionan.

Esto se incluye en una serie de cuestiones que la persona que ingresa a la página tiene que aceptar, previo a navegar por ella.

"ACEPTA 11.- Que ®ZonaDivas no tiene participación alguna en los ofrecimientos de servicios sexuales laborales o no, remunerados o no, que pudieran llegar a hacerse por las personas anunciadas en sus páginas personales."

Otra de estas cuestiones indica que los operadores de la plataforma se deslindas del contenido de los enlaces web de cada mujer.

"ACEPTA 8.- Que no existe vinculación de ninguna naturaleza, de la página ®ZonaDivas con la página personal vinculada dentro del canal personal de quienes, por medio de este, ofrecen sus servicios, aun de carácter sexual laboral o no laboral.

ACEPTA 9.- Que La página personal de quien ofrece sus servicios no tiene enlace o vínculo alguno con ®ZonaDivas, incluso a través de terceras personas, por lo cual la página principal ®ZonaDivas, no otorgo, previamente y ni se enteró del contenido, por ende, tampoco autorizó, el espacio y contenido de la página personal cuya temática es, o puede ser, totalmente distinta a la página principal de ®ZonaDivas."

En estos términos legales, el portal web se deslinda también de cualquier uso de la violencia, abuso de poder o explotación sexual, y promueve que se denuncie el delito.

"Esta página no promueve, solicita, ofrece, facilita, consigna, traslada, entrega o recibe, para sí o para un tercero, a una persona por medio de la violencia física o moral, engaño o el abuso del poder, para someterla a explotación sexual, trabajos o servicios forzados, esclavitud o practicas análogas a la esclavitud, servidumbre o la extirpación de un órgano, tejido o sus componentes. Por ello ®ZonaDivas informa a los usuarios de su página que cuenta con atención gratuita para su orientación legal en caso de ser víctimas del delito de trata de personas, o que sean hostigadas para esa finalidad, conducta que rechaza abiertamente, reservándose el derecho esta administración de informar a las autoridades competentes de cualquier acción u omisión".





Desde Cancún hasta Los Cabos





Una vez que el visitante acepta los términos y condiciones legales, aparecen las imágenes de mujeres jóvenes en ropa interior y semidesnudas, con sus nombres y seudónimos: "María José... espectacularmente sexy!!!" (sic)

Y la parte superior Zona Divas da opciones de ciudad para buscar escort en el lugar donde el usuario se encuentre.

Comienza con México, D.F., para después ir a Cancún, Cuernavaca, Guadalajara, León, Monterrey, Pachuca, Playa del Carmen, Puebla, Querétaro, Toluca y Mérida.

Pero, hay un apartado donde se pueden encontrar más ciudades como Acapulco, Aguascalientes, Cabo San Lucas, Cozumel, Córdoba, Durango, Los Cabos, Morelia, Oaxaca, Reynosa, San Luis Potosí, Torreón, Tuxtla Gutiérrez y Xalapa.

Una vez que se elige la imagen de una mujer, aparece información personal como tallas, estatura, color de ojos e idioma que habla.

Por ejemplo, una de ellas tiene el seudónimo de Ariel Halloway, quien reside en la Ciudad de México.

Su estatura es de 1.62 metros, pesa 53 kilogramos, tiene los ojos color miel, habla español, está dispuesta a viajar, tiene horario Full Time y proporcionan su número telefónico.

El portal Zona Divas afirma que la modelo trabaja de manera independiente y contrató un convenio de publicidad para anunciarse, sin ser obligada de alguna forma.

"Ariel Halloway es una modelo 100% independiente, que ofrece sus datos de contacto en este canal personal de forma voluntaria para los fines que a ella convienen, sin ser obligada física, moral o psicológicamente a realizar actividades contrarias a su voluntad o a anunciarse en Zona Divas bajo compromiso, amenaza o inducción por nuestra parte o de personas ajenas".

En la parte inferior del perfil aparecen más fotografías de la joven, con diferentes poses, sin ropa o en lencería.

Sin embargo, de acuerdo con analistas, quienes operan este tipo de páginas reclutan a jóvenes de 18 a 25 años, algunas de ellas extranjeras como Karen y Génesis, bajo el engaño de triunfar como modelos y actrices.

De sus servicios sexuales les quitan desde el 50% al 70% del pago que les hacen quienes las contratan por el pago de cierto tipo de renta a la que accedieron cuando aceptaron trabajar con sus reclutadores.

Son dos jóvenes las que suman ya asesinadas en hoteles de la Ciudad de México, que se promocionaban en Zona Divas; Génesis fue asfixiada y Karen ultimada a balazos.

lrc