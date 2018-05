ESTADO DE MÉXICO

Muere esposa de anciano por virus que contrajo en el hospital

Lo más doloroso para Don José es que debido a estas condiciones insalubres, la salud de su mujer acabó por deteriorarse en el lugar

AMERICA MUÑOZ / CORRESPONSAL 30/05/2018 09:30 p.m.

El Hospital San Juan Nicolás enfrenta una crisis financiera (América Muñoz / La Silla Rota).

Toluca, Edomex.- La esposa de Don José ingresó al Hospital General "Nicolás San Juan" por insuficiencia renal, tras dos semanas de internamientos y dadas las condiciones de desaseo que prevalecen al interior del nosocomio, adquirió un virus que este día terminó por quitarle la vida. Su historia es una más que se agrava con el desabasto de medicamentos e insumos en los nosocomios de la entidad.

"Sólo observe en qué condiciones nos tiene este régimen de gobierno, estamos peor que animales, todavía a un perrito le buscan un rinconcito para guarecerse del sol y de la noche, pero nosotros no tenemos derecho a eso, dormimos en la calle abrazando el frío o la lluvia", expresó cabizbajo y con los ojos rojos por el llanto, la impotencia y el dolor.

El hombre narró para La Silla Rota que mientras su esposa estuvo hospitalizada tuvieron que comprar los medicamentos porque el persona les refirió en todo momento que no contaban con los fármacos que su familiar requería.

"De todos los medicamentos si acaso sólo hay aspirinas, no tenían ni una gasa, pañal... y me recetaban medicamentos muy caros, para el virus que le detectaron tuve que comprar una caja de dos tabletas que me costó 613 pesos", mencionó Don José, originario de San Miguel Mimiapan y que durante esos días dejó de trabajar para atender a su esposa Alucina, quien ya no regresará con él a su hogar.

Abundó que el servicio que ofrece el Nicolás San Juan -que se ubica en colonia la Magdalena, en la delegación San Lorenzo Tepaltitlán, en el municipio de Toluca- es tan malo que no sólo es la falta de medicinas, sino también el hacinamiento de pacientes, además del maltrato en la relación de los médicos hacia los enfermos.

Comentó que las condiciones al interior del hospital son deplorables, el personal de limpieza utiliza el mismo equipo de "aseo" tanto para la salas de diálisis como para salas de cirugía, "con el mismo trapeador que ingresan a éstas áreas, con ese limpian todas las instalaciones; el área de sépticos es la más asquerosas que hay, dejan el excremento... tan sólo imagínese usted".

Lo más doloroso para Don José es que debido a estas condiciones su esposa contrajo un virus que le arrebató la vida. "Los cómodos están rotos, les ponen cinta adhesiva... nos lo prestan, pero llegan al séptico y nomás le vacían la orina o las heces fecales, abren la llave de presión, los agitan y ya, para ellos es suficiente, creen que quedan limpios. De ahí mi esposa adquirió el virus, le dio en las vías urinarias".

Como Don José, varios de los entrevistados por La Silla Rota denunciaron las condiciones inhóspitas del nosocomio, y demandaron al gobierno estatal priorizar las necesidades del sistema de salud.

El Hospital San Juan Nicolás, es uno de los 65 hospitales generales y municipales bajo el mando del Gobierno del Estado de México, que enfrenta una crisis financiera para abastecer de insumos y medicamentos, y poder dar un servicio eficiente.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su reporte del Informe de la Cuenta Pública, detectó irregularidades por alrededor de 2 mil millones de pesos en el ejercicio de 2016 destinados al sector salud de la entidad durante la administración de César Gómez Monge.

Eruviel Ávila Villegas concluyó su mandato sin haber exigido al exsecretario de salud, César Gómez, la solventación de las observaciones, mientras que el actual gobernador Alfredo del Mazo, ni siquiera se ha pronunciado al respecto.

La Silla Rota solicitó una entrevista con el nuevo titular de la Secretaría de Salud, Gabriel Jaime O´shea Cuevas a fin de conocer las acciones que se están llevando a cabo para resolver la problemática, saber cuáles son las empresas proveedoras de medicamentos e insumos con los que la dependencia mantiene adeudos, así como el monto total de la deuda, pero no obtuvimos respuesta hasta el cierre de edición.

