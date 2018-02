Alerta sísmica no sonó en 500 altavoces, esta es la razón

IRMA ROSA MARTÍNEZ A. 20/02/2018 01:48 p.m.

Es el mensaje que @arturkaissser colocó en las redes después del sismo que nos despertó el lunes poco antes de la 1 de la mañana.

Y como él otros usuarios de Twitter como @ARES8269, @patternboss, @Landon_Gtz, @jovaladezpe, @Adler_Reaper94, @Adler_Reaper94, . @WendyArteagaa, reportaron que las bocinas que el Gobierno de la Ciudad de México ha colocado en los postes cercanos a sus hogares no se accionaron para alertar a la población sobre la inminencia de un sismo fuerte.

Ya hay una opinión generalizada sobre las bondades de que los habitantes de esta temblorosa ciudad cuenten con un mecanismo que permita tomar providencias con 60 o 70 segundos de anticipación a que llegue un sismo a la zona.

Pero esa buena suerte no la tienen todos. Un número indeterminado de capitalinos no ha contado con esa ventaja en los últimos movimientos de tierra.

Las redes sociales, sobre todo las que comunican a comunidades de vecinos, han mostrado la demanda, casi exigencia, para que el Gobierno de la Ciudad de México coloque alarmas sísmicas en toda la capital y repare las existentes que no están funcionando.

Vecinos de San Miguel Chapultepec, Santa María la Ribera, Portales, Encino Grande, Ermita Iztapalapa, Hipódromo Condesa, Álvaro Obregón, por mencionar sólo algunas, son zonas en las que el siempre atemorizante, pero necesario, sonido ha estado ausente.

De acuerdo con información proporcionada por el Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana, mejor conocido como C5, se han instalado 15 mil 310 cámaras de videovigilancia en la Ciudad de México, y en 12 mil 354 de ellas hay altavoces con los que los responsables de la protección civil alertan sobre la cercanía de un movimiento de tierra.

Mil de esas bocinas fueron colocadas después del terremoto del 19 de septiembre del año pasado.

Del total, alrededor de 4 por ciento, es decir, 499 reportaron que no llegó la activación de la alerta sísmica. El C5 explicó que ello se puede deber a diversos motivos:

· Falla en el enlace que envía la señal hacia las cámaras

· Postes vandalizados

· Postes dañados por accidentes

De hecho, el tiempo de vida de los altavoces es de cinco años y se les proporciona mantenimiento preventivo y correctivo a lo largo del año, que pude llegar a costar 5 mil 254 pesos por cada uno, en ese periodo.

Y a través de las redes, la autoridad está llamando a que la población reporte las fallas. El C5 aseguró que cuando se reciben los reportes son atendidos por las brigadas de mantenimiento del C5.

El C5 recordó a La Silla Rota que a través de la aplicación de emergencias 911 también se puede contar con la alerta sísmica. Es un mecanismo para teléfonos celulares móviles que funciona con los sistemas IOS y Android.

A veces con preguntas, otras con reclamos más fuertes, la comunidad que es habitante de las redes encuentra ahí la forma de manifestar sus demandas.

@C5_CDMX la alarma sísmica como siempre y nuevamente no sonó aquí en la Col. San Miguel Chapultepec tan es así que hubo vecinos y familiares que no la escucharon o se quedaron dormidos

@C5_CDMX Hay una alarma sísmica que no funciona en la calle de Peral y Avenida Flores Magon en Santa María la Rivera. No sonó hoy en la madrugada cuando tembló.

@ManceraMiguelMX DR.MANCERA EN ENCINO GRANDE NO HAY ALARMA SISMICA Y LA DE EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL NO SONO, DESDE QUE NOS CONOCIMOS EN LA CASA RIVAS MERCADO ME LA PROMETIO, NO CREO QUE QUIERA LLEVAR EN SU CONSICENCIA LA MUERTE DE MUCHOS QUE VIVIMOS AQUI, EN ESTA CALLE,