VIDEO: Venezuela, sumida en la crisis, así vivió el sismo de 7.3 grados

Los venezolanos se vieron hoy estremecidos por un fuerte sismo de magnitud 7.3 con epicentro en el "sureste de Yaguarapano" en el oriente del país, de acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), aunque la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) reporta una magnitud de 6.3

NO SE REPORTAN PÉRDIDAS HUMANAS O DAÑOS MATERIALES EN EL PAÍS

El gobernador del estado venezolano de Sucre, el más cercano al epicentro del terremoto de magnitud 7,3 que azotó el martes al norte del país, dijo que hasta ahora no hay informes de muertes o graves daños como consecuencia del temblor.

Edwin Rojas, gobernador por el partido oficialista, dijo a la televisión estatal que la situación es de calma en esa zona costera.

"Hemos evaluado los daños que pudieran registrarse en alguna estructura (...) No tenemos ningún daño grave", dijo en conversación telefónica con Venezolana de Televisión (VTV).

"El presidente (Nicolás Maduro) ha estado pendiente, llamándome (...) Los hospitales sin ninguna novedad", agregó.

Aunque reconoció que fue un sismo muy importante, descartó la posibilidad de un tsunami en las costas venezolanas.

El movimiento se sintió hasta en la vecina Colombia y en islas caribeñas cercanas como Trinidad y Tobago y Santa Lucía. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS por su sigla en inglés) dijo que el epicentro fue 21 kilómetros al nor-noroeste de la localidad Yaguaraparo y cerca de la ciudad de Carúpano, una zona de comunidades pesqueras pobres.

Un sismo de magnitud 6.3 en la escala de Richter sacudió hoy el estado de Sucre, ubicado en el noreste de Venezuela, sin que hasta ahora se hayan reportado víctimas o daños, reportó la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis).

