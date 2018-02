EXIGEN INDEMNIZACIÓN

A 5 meses del sismo, sin justicia a víctimas de Chimalpopoca

La familia de Pepe Lin, quien trabajó durante 12 años en la compañía Dashcam System, en el cuarto piso del edificio de Chimalpopoca, exigen una indemnización justa

SHARENII GUZMÁN 14/02/2018 09:05 a.m.

Edificio de Bolívar y Chimalpopoca, durante las labores de rescate del sismo (Fotos: Cuartoscuro / Archivo)

A casi cinco meses del sismo del 19 de septiembre, familiares de las víctimas que fallecieron en el edificio que colapsó en Bolívar 168 casi esquina Chimalpopoca aún no obtienen justicia pues no los quieren indemnizar de acuerdo con lo ellos consideran que les corresponde.

El taiwanés nacionalizado paraguayo, Lin Chia Cin, también conocido como Pepe Lin, quien trabajaba en la compañía Dashcam System, en el cuarto piso del edificio, y María Teresa Lira Infante, empleada de SEO Young Internacional S.A de C.V, no contaban con seguro social, por lo que la ley no contempla su indemnización.

Sin embargo, la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México dijo a los dueños de las empresas que debían ofrecer una cifra como indemnización por los fallecidos que laboraban en el edificio. Algunas lo aceptaron y otras no.

En el caso de Pepe Lin, el empresario chino Chen Po Wen pidió a los familiares que se esperaran hasta 2018 para realizarles una propuesta, ya que debido a la pérdida de sus compañías no estaba en posibilidad de ofrecerles una suma de dinero.

Debido a esa petición, David Kenny Lin, hermano mayor de Pepe Lin, viajó de Paraguay a la Ciudad de México este 1 de febrero para reunirse con los abogados de Chen Po Wen. La negociación se extendió hasta este martes, pero no fue fructífera.

El dueño ofrecía 30 mil dólares de indemnización a las hijas del taiwanés, quienes viven con su mamá en la Ciudad de México, y tienen 10 y dos años de edad. David Kenny se rehusó a aceptar esa cantidad, pues es una "burla", dijo.

En entrevista con La Silla Rota, David Kenny explicó que su hermano trabajó durante 12 años para el señor Chen Po Wen. Además Pepe era accionista junto con el empresario chino de la compañía Dashcam System, una exportadora de cámaras de seguridad para transporte de carga. El hombre, de 40 años, también se dedicaba a atender las otras empresas que tenía el señor Wen.

Para ser accionista de Dashcam System, la madre de Pepe Lin le prestó 100 mil dólares y de esa manera, él y Chen Po Wen fundaron la compañía hace unos años.

"Por eso es una burla que ahora el señor nos quiera ofrecer 30 mil dólares para la educación de mis sobrinas. ¿Dónde quedaron los 12 años de trabajo de mi hermano? Tampoco puedo aceptar que esa cantidad valga la vida de Pepe".

María Teresa Lira Infante era una señora de 70 años que laboraba desde hace seis como empleada temporal en la empresa SEO Young Internacional, dedicada a la bisutería y cuyo dueño es Cho Han Sup. No tenía seguro social en el momento del siniestro.

A su hijo, Fernando Sánchez Lira, los abogados del empresario Cho Han Sup le ofrecieron 100 mil pesos. No los aceptó, dijo, no tanto porque quiera más dinero, sino porque busca dignificar la memoria de su madre. Consideró que esa cantidad no es lo justo.

Debido a que no llegaron a ningun acuerdo, Fernando interpuso una demanda laboral en contra de Cho Han Sup. Como parte de este proceso, el 6 de marzo es la primera audiencia.

Se unen contra dueño del edificio

En tanto, familiares de las seis personas que laboraban en SEO Young y el esposo de una mujer que trabaja en el segundo piso, en la empresa ABC Toys Company S.A. de C.V, cuyo dueño también es Chen Po Wen se unieron para demandar penalmente al propietario del edificio, Alberto Cojab Sacal.

Con la demanda buscan justicia la reparación del daño y acción penal contra el empresario dueño de la Inmobiliaria Inmobico, la cual tenía a su cargo el edificio de Bolívar.

De acuerdo con Fernando Sánchez esa inmobiliaria fue alertada de que el edificio quedó muy dañado y que la antena de radiocomunicación que estaba arriba se venció, luego del sismo del pasado 7 de septiembre.

No era la única vez que se advertía de la afectación, ya que después del temblor de 1985, el inmueble quedó vencido, incluso le quitaron dos pisos para restarle peso. Después los dueños lo vendieron.

Sánchez Lira aseguró que va muy lento el proceso de la demanda penal. Los peritajes aún no concluyen y las autoridades les han dado largas. Tampoco conocen los avancen o si hay algunas conclusiones.

"Nos van a resarcir daños conforme a la Ley General de Trabajo, pero faltan muchos factores. Estoy presionando, investigando, no me trago el cuento".

A pesar de que la investigación continúa, el predio donde estaba el edificio fue acondicionado como estacionamiento público y debido a denuncias, el pasado 18 de enero fue clausurado.

fmma

