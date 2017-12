¿Por qué sonó la alarma sísmica en CDMX si fue de magnitud baja?

REDACCIÓN 25/12/2017 03:10 p.m.

A las 14:23 horas de este 25 de diciembre, la alarma sísmica sonó en las calles de la Ciudad de México y aplicaciones de detección de sismos notificó sobre este, enviando aproximadamente más de diez notificaciones, situación que causó preocupación en los capitalinos quienes salieron rápidamente de sus casas y al no sentir un sismo fuerte, se molestaron porque haya sonado la alarma sísmica.

Hubo más #Aletasísmica que #sismo jojojo es que no se sintió ??

Acá no se sintió el sismo pero no cabe duda que cada que suena o llega una alerta sísmica todos nos volvemos locos y no es para menos.