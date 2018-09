INMUEBLES DAÑADOS

El edificio que no dañó el sismo, pero la demolición sí

Ubicado en Iztapalapa, junto al inmueble del archivo del SAE que fue derribado, sufre ahora fracturas, denuncian vecinos

MARCO ANTONIO MARTÍNEZ 18/09/2018 10:00 p.m.

Vecinos del edificio ubicado en Sur 69 número 249, en la colonia Banjidal, Iztapalapa, que vivían junto al archivo del Sistema de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), el cual tuvo ser demolido por los daños sufridos por el terremoto del 19 de septiembre, aún no regresan a vivir a sus departamentos.

La razón es que, además de los daños que sufrió su edificio por el recargón del archivo del SAE, causado por el sismo, la empresa encargada de demolerlo, Java Construcciones SA de CV, dañó más los muros colindantes y, aunque la empresa se los reparó, afirman que lo hizo mal.

Abraham de Haro, uno de los vecinos, explicó a LA SILLA ROTA que, aunque su departamento, el número 9, no colindaba de manera directa con los muros del inmueble del SAE, se debilitó por el uso de la maquinaria pesada. Ello debido a que en el departamento vecino, la pared fue parcialmente derribada por una Mano de chango.

La constructora no repuso todo el muro, solo lo parchó, por lo que la pared no es segura, les han dicho expertos a los vecinos. Ellos le pidieron a Javac reparar todo el muro, no solo reponer lo que se cayó, pero la constructora les respondió que los daños eran por el sismo, no por la demolición.

Por eso solicitaron un dictamen del Instituto de Seguridad de las Construcciones para que, de manera técnica, diagnostique si esas reparaciones de la constructora son seguras o no.

Lo que los vecinos buscan también es rehabilitar la barda que colindaba con el SAE, que consideran quedó débil, y desde octubre del año pasado, incluso antes de la demolición, le pidieron ayuda al Sistema, que depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En su escrito de petición los vecinos recordaron que el edificio que ocupaba el archivo del SAE era de Banrural y que desde hacía más de 35 años era un peligro para los vecinos y transeúntes, debido a su falta de mantenimiento y el peso que albergaba por almacenar material documental.

Lo que lamentablemente, tras el sismo del 19 de septiembre de este año (2017), trajo como consecuencia el desprendimiento de la fachada del inmueble y evidente fractura de su estructura, causando daños a por lo menos tres vehículos, así como a las canchas del parque público colindante y en lo que a nuestro particular interés respecta, es la afectación del inmueble contiguo", escribieron al SAE los vecinos desde el 17 de octubre.

LOS ESTRAGOS

Donde hasta hace un año era el archivo del SAE, en Sur 69 número 253, ahora se ven tapias de madera que rodean el predio esquinado, que hace un año resultó dañado por el terremoto del 19 de septiembre.

Ante los daños que sufrió el edificio de una planta baja y dos pisos más, el SAE ordenó hacer un dictamen de seguridad estructural. El encargado de elaborarlo refirió que ya no pudo pasar a las dos plantas superiores, debido a los daños. La construcción tenía agrietamientos horizontales, verticales y diagonales de más de 2 centímetros de ancho.

En general se observó, particularmente en los dos pisos superiores, que el edificio presenta daños y fallas estructurales de gran magnitud que ponen en peligro la integridad estructural del inmueble y un alto riesgo de colapso progresivo".

Fue por ello que se decidió la demolición, que los vecinos aseguran que Javac hizo de tal manera que dañó a su edificio.

Tanto Abraham de Haro como otra vecina, Patricia Cerón, del departamento 7, permitieron a LA SILLA ROTA entrar al edificio de tres plantas y nueve departamentos y mostraron distintos agrietamientos sobre las paredes, y los parches que se le hicieron a los muros. En el caso de Cerón, cuya propiedad luce los estragos del desuso y del amontonamiento de cosas, mostró que al inicio de su muro, por la parte baja, hay una grieta, y aseguró que con un golpe suave dicho muro se mueve.

Damnificados, listos para la marcha del 19 de septiembre

De Haro por su parte dijo que las afectaciones por la demolición no solo se ven en su edificio, sino afuera, pues desde que tumbaron el inmueble del SAE la coladera de la calle se tapó y cada que llueve se anega esa banqueta, y la prueba es el espejo de agua que se ve, y la coladera tapada de agua.

También desde afuera se ve la pared exterior del edificio de ladrillos rojos, y en las partes que fueron reparadas por la empresa se ven más rojos, lo que da un aspecto a la pared como de rompecabezas.

De Haro recordó que ya desde el 85 el edificio que entonces era de Banrural se había recargado sobre el conjunto departamental, y aunque entonces se les pidió a las autoridades demolerlo, solo lo repararon.

Con el sismo del 19 de septiembre del año pasado, la decisión ya no pudo demorarse.

LEA TAMBIEN Todo lo que debes saber sobre el macrosimulacro del 19S Conoce las medidas previstas por las autoridades para las 13:16 horas de este 19 de septiembre, así como la hipótesis y cómo actuar ante un simulacro

LEA TAMBIEN Contratos a amigos y familiares... así se fue el dinero de la reconstrucción por el Sismo 19S Funcionarios de Miguel Ángel Mancera autorizaron obras millonarias para la reconstrucción en un claro conflicto de interés



REPORTAR ESTE ARTÍCULO

AGREGAR INFORMACIÓN Porque entre varios ojos vemos más, queremos construir una mejor web para ustedes. Los invitamos a reportar errores de contenido, ortografía, puntuación y otras que consideren pertinentes. (*) ¿CUÁL ES EL ERROR?* ¿CÓMO LO ESCRIBIRÍA USTED? Debe iniciar sesión para poder enviar información Datos extra, información confidencial y pistas para avanzar en nuestras investigaciones. Usted puede hacer parte de la construcción de nuestro contenido. Los invitamos a ampliar la información de este tema. RESERVAMOS LA IDENTIDAD DE NUESTRAS FUENTES * Debe iniciar sesión para poder enviar información

mlmt