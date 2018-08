SIP se solidariza con periodistas de EU tras ataques de Trump

Este viernes la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su apoyo, solidaridad y consternación que tiene con los medios de comunicación de Estados Unidos luego de la reacción del presidente, Donald Trump, en los que los editoriales alertan del "peligro" de los ataques a la prensa del mandatario.

"Ofrecemos nuestro apoyo para denunciar el antagonismo persistente que el presidente Trump mantiene con periodistas y medios de comunicación que lo critican, y para ratificar la vigencia de la Primera Enmienda de su Constitución" indicó Gustavo Mohme, presidente de la SIP

El jueves, más de 300 diarios de todo el país se coordinaron y publicaron editoriales en los que denunciaron los reiterados ataques y amenazas que reciben por parte del presidente Trump, y advirtieron que esos insultos son un "peligro" para la sociedad de esta nación.

La organización lamentó la reacción del presidente, quien ha llegado a catalogar a la prensa como "el enemigo del pueblo estadounidense", y quien ese día escribió en su cuenta de Twitter que los "medios de comunicación falsos" son el "partido de la oposición".

THE FAKE NEWS MEDIA IS THE OPPOSITION PARTY. It is very bad for our Great Country....BUT WE ARE WINNING!