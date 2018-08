Por esta razón joven de 18 años duerme hasta 7 días después de tomar alcohol

REDACCIÓN 07/08/2018 07:38 p.m.

Cuenta la historia que la bella durmiente se pinchó un dedo y desde entonces su destino es dormir hasta que el hombre de su vida, un guapo príncipe, la despierte con un beso. Pero, en el caso de quienes padecen el síndrome de Kleine-Levin, no ha sido necesario para ellos pincharse con ninguna aguja, y por más que el amor de sus vidas los bese, no se despiertan en al menos dieciocho horas seguidas de sueño.

Dormir días enteros

El síndrome de la bella durmiente o de Kleine-Levin consiste en dormir por periodos prolongados de tiempo, que pueden abarcar desde casi un día entero hasta semanas. El paciente presenta una somnolencia que no puede controlar, lo cual lo conduce a un estado de hipersomnia.

Otros síntomas incluyen alimentarse de forma compulsiva (puesto que en sus periodos de sueño prácticamente no comen), desorientación (tanto en el tiempo como en el espacio), conducta agresiva, deterioro de las capacidades mentales e, incluso, alucinaciones. En resumen, nada tan romántico como el cuento de hadas que da su nombre común al trastorno.

Student sleeps for up to a week straight after drinking alcohol https://t.co/edN6XdXMro — Metro (@MetroUK) 6 de agosto de 2018

Una vez que pasa la crisis, los pacientes del síndrome de Kleine-Levin regresan a la normalidad, aunque pueden sufrir de amnesia o alteraciones en la memoria a corto plazo, por lo que no consiguen recordar prácticamente nada de su periodo de sueño intenso. Además, debido a la enorme cantidad de tiempo que pasan durmiendo, sufren deterioro social, laboral y emocional, al ser incapaz de llevar a cabo sus actividades diarias.

El caso más reciente conocido es el de Hermione Cox-Denning quien dijo: "Mi recuerdo de mi primer episodio es borroso. Recuerdo haber despertado durante unos minutos a lo largo de las horas y horas de sueño, lúgubre y confusa.

Siempre había estado hablando por teléfono, pero no hablé con nadie durante toda una semana porque seguí durmiendo. "Creo que muchos de mis amigos estaban preocupados porque simplemente desaparecí.

Fue en su décimo octavo cumpleaños cuando se dio cuenta de que una noche de alcohol fue su mayor disparador.

Me tomó mucho tiempo para ver qué estaba desencadenando esto para mí. Sabía que no era estrés y no podía ver un patrón de comida en particular.

"Me di cuenta de que cuando bebía alcohol, a menudo tenía un episodio al día siguiente", "he aprendido que puedo tomar uno o dos tragos, pero mucho más que eso me hace sumirme en un sueño profundo durante varios días. Soy como la vida real de la Bella Durmiente", aseguró la joven.

Cuando comenzó, sus padres Clare, de 54 años, y Liam, de 50, pensaron que tenía gripe, pero cuando los períodos se repitieron, se preocuparon y fue a un médico en 2016.

En 2017, acudió a otro médico para obtener una segunda opinión, que la remitió a un neurólogo. "Para entonces, había estado investigando los trastornos del sueño en Internet. Lo primero que surgió fue el síndrome de la bella durmiente.

Tras una consulta de Skype con el Hospital Bronglais, los médicos de Aberystwyth y una serie de exploraciones y pruebas, finalmente fue diagnosticada con KLS.

COMEN CIEN CIEMPIÉS COMO MEDICINA TRADICIONAL Y TERMINAN CON MORTAL PARÁSITO









Bellos durmientes

Este tipo de trastorno neurológico es poco frecuente. Por lo general, se presenta en varones adolescentes y ocasionalmente en mujeres. Los primeros casos se registraron en la década de los años veinte y, aunque desde entonces son pocos los pacientes diagnosticados, la falta de información sobre el tema puede hacer que existan muchos más confundidos con otros padecimientos mentales, como la esquizofrenia.

La causa del síndrome de la bella durmiente aún se desconoce con certeza. Algunos estudios señalan que se trata de un trastorno en el hipotálamo y otras anomalías en el desarrollo del cerebro. Asimismo, los tratamientos no han probado hasta el momento eliminarlo de forma definitiva. La cura, ciertamente, no está en un romántico beso de cuento mágico. Solo un 20% de los pacientes han dejado de tener episodios en una media de seis años, pero aún se desconoce si se trata de una curación permanente.

Sin embargo, varias personas que padecen el síndrome de la bella durmiente han respondido bien a la terapia con sales de litio, además del apoyo psicológico, para poder lidiar con las consecuencias de sus crisis de sueño. La combinación de fármacos con psicoterapia y la misma evolución del padecimiento pueden conducir, así, a un pronóstico favorable.

De este modo, quienes duermen más de la cuenta, pueden despertarse por sí mismos y comprobar que la vida es mucho más que sueño.

Más información de salud y bienestar en sumédico.com



auc

LEA TAMBIEN Los expertos revelan cuál porno es más visto por las mujeres Aquellos que piensan que las mujeres no son asiduas al porno, están en un error; los expertos revelan el género que más les gusta

LEA TAMBIEN Los hombres también fingen orgasmos gracias a este extraño trastorno sexual El 25% de los hombres son capaces de alcanzar el orgasmo, el resto podría padecer anorgasmia