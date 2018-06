SINDICATO DE BMOBEROS

La sangrienta lucha por el Sindicato de Bomberos de la CDMX

Javier García Salinas denunció intimidaciones de las que eran objeto los bomberos para cambiar el domicilio de su credencial de elector y votar por los candidatos del PRD en la delegación Benito Juárez

PARIS ALEJANDRO SALAZAR 24/06/2018 09:37 p.m.

La lucha por la organización sindical comenzó con amenazas y golpes, pero ya cobró la primera víctima mortal

Por años, Ismael Figueroa Flores y Javier García Salinas, eran parte del comité ejecutivo del Sindicato del Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal, el primero como secretario general, y el segundo como secretario de trabajo y conflictos, pero la ambición política, la sucesión del poder y el control de los ingresos de la organización los dividió.

Ambos suscribieron el contrato colectivo de trabajo de los Bomberos el 26 de junio de 2015, los dos firmaron como representantes del sindicato, pues tenían un objetivo común, hasta que el uso político de los bomberos para apuntalar las candidaturas de Ismael Figueroa Flores, como constituyente capitalino y diputado local, desgastó la relación con el gremio.

Javier García Salinas denunció las intimidaciones de las que eran objeto los bomberos para recolectar firmar y cambiar el domicilio de su credencial de elector con el fin de que votaran los candidatos del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Delegación Benito Juárez.

Junto con otros 26 elementos formó un ala disidente, que después buscó la creación organización gremial que representara a los vulcanos, lo que generó la molestia de Ismael Figueroa Flores, quien inició una persecución contra ellos desde y con el sindicato.

La autoridad sólo reconoce un sindicato. La clausula 4 del documento se indica que Heróico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México "reconoce que ´el Sindicato´ es el único representante del mayor interés profesional dentro del Organismo y por lo mismo el titular del presente contrato, 'el Organismo' se obliga a tratar exclusivamente con los representantes debidamente acreditados de ´el Sindicato´ los asuntos de carácter colectivo e individual que surjan entre aquel y los trabajadores sindicalizados", por lo que no había margen de negociación con otra organización gremial.

Sin embargo, los días 1 y 2 de enero de 2018, un grupo de bomberos encabezados por Javier García Salinas constituyeron un segundo sindicato, se solicitó el registró en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje el 29 de enero y la toma de nota del nuevo "Sindicato de Trabajadores del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México".

Al enterarse, Ismael Figueroa Flores aumentó las represalias contra el nuevo sindicato y sus agremiados, y el 30 de enero se presentó junto con sus allegados a la estación Enrique Padilla Lupercio, ubicada en Eje Central y Santa Cruz Atoyac en la colonia Portales, amenazaron y golpearon a seis bomberos

Los bomberos disidentes fueron sacados de la estación y no se les ha permitido regresar a sus labores. Los pagos les fueron suspendidos desde enero de 2018.

El bombero Miguel Ángel Mejía se presentó a la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Benito Juárez por las lesiones que le ocasionaron.

"Esta persona (Ismael Figueroa Flores) se enteró y hoy se presentó (30 de enero) a la estación Benito Juárez con los jefes de estación y el consejo general de representantes, Aproximadamente 100 personas, y nos agredieron verbal y físicamente al compañero Noel García Murillo, Jonathan González Romero y a su servidor... ya no podemos soportar, tolerar que siga esta situación dentro de bomberos, hay que cambiar, les pido de favor a todos los compañeros que se unan", ya se creó el nuevo sindicato", aseguró en un video Miguel Ángel Mejía donde aparece con un ojo morado y cerrado por los golpes.

#BastaYa @sernalui atienda el llamado de los #BomberosCDMX Hoy Sindical junto a Jefes de Estación mando a golpear a compañeros de Estación Benito Juárez, como represalias contra compañeros que están en su contra por abusos de autoridad. pic.twitter.com/7Uo8klCeP6 — Bomberos CDMX ?? (@HCBCDMX) 31 de enero de 2018

La corporación está integrada por 2 mil 550 trabajadores, de ellos alrededor de mil 800 están sindicalizados y pagan una cuota sindical cada quincena.

En el actual contrato colectivo de trabajo de los bomberos capitalinos hay clausulas que representan manejo de recursos económicos y materiales que son la disputa entre ambos grupos sindicales.

"El Organismo se compromete a otorgar a ´El Sindicato´ para gastos diversos con motivo de las actividades sindicales la cantidad de $120,000.00 (Ciento veinte mil pesos 00/100 M.N.) mensuales", señala la clausula 73 del documento.

Antes del contrato colectivo de 2015, estos ingresos discrecionales estaban en la clausula 90, de la cual había poca transparencia y comprobación de los gasto.

LA SILLA ROTA tiene en su poder oficios suscritos de noviembre de 2013 a enero de 2014 por Ismael Figueroa Flores en los que señala escuetamente el destino y uso de los recursos.

"Ayuda para pasajes, transporte y gasolina de los miembros del Consejo General de Representantes, así como del comité ejecutivo, comisión de honor y comisión de hacienda... compra de papelería y artículos de oficina... compra de productos de limpieza... pagos para diversos eventos del Sindicato", señalan los documentos sin exhibir una factura.

La clausula 7 del contrato colectivo firmado en 2015 señala que el Sindicato puede comisionar alrededor de 30 con goce de sueldo y prestaciones para funciones del comité ejecutivo.

"...El Organismo otorgará licencia con goce de sueldo y prestaciones a los miembros del comité ejecutivo del sindicato... hasta por doce integrantes del comité ejecutivo saliente, los cuales fungirán como asesores del comité ejecutivo en funciones... y hasta diez compañeros sindicalizados (comisionados) los cuales solo serán solicitados por el secretario general en funciones", indica el contrato.

Ismael Figueroa Flores compartía el poder con su sindicato, cuando fue diputado constituyente de la Ciudad de México tenía como suplente a Horacio Gamaliel Guerrero Martínez, quien era secretario de organización del sindicato de bomberos y uno de los firmantes del contrato colectivo de trabajo.

Con la candidatura de Ismael Figueroa Flores a diputado local por el Distrito 11 de la Ciudad de México, se incrementó el acoso y el hostigamiento a los bomberos disidentes y a los sindicalizados.

Javier García Salinas grabó un video en que denunció que "a partir de la segunda quincena de abril nos suspendieron el pago, y esto fue porque no quisimos apoyar al candidato, ex secretario del sindicato de bomberos (Ismael Figueroa Flores), no lo quisimos apoyar en su campaña".

Hizo un llamado al Jefe de Gobierno, José Ramón Amieva "para que tome cartas en el asunto, somos 27 familias las que estamos en esta situación".

Durante el mes de mayo en redes sociales los bomberos afectados denunciaron las presiones y dejaciones de las que eran objeto.

Karla Hernández, bombero administrativo en Uxmal No. 251, denunció los presuntos abusos que cometía el líder del sindicado, "lo que hacía él (Ismael Figueroa Flores) era cada mes llamarle al jefe de la unidad para obligarlo a que le diera 30 tarjetas hidrosina para sus vehículos propios y de las personas que están con él sindicato".

También señaló que a través de Héctor Rocha, integrante del consejo general de representantes, la presionaron a que cambiara el domicilio de su credencial de elector o si no se les restringirían sus derechos laborales, "tienes que hacer lo que él te pide o te vas".

"Todo este acoso comenzó cuando él (Ismael Figueroa Flores) se lanzó para diputado constituyente, obligó a los elementos a que le consiguieran 50 firmas para poder ingresar al constituyente, ahí se dio cuenta que bomberos tiene realmente la fuerza, porque le conseguimos las firmas, ahí fue cuando comenzó a amenazar a la gente porque el que no llevara sus 50 firmas se le quitaban sus días económicos o se e cambiaba de estación", denunció Javier García Salinas el 23 de mayo de 2018 en un video.





"El día de ayer hicieron una reunión a escondidas con una persona política, dentro de las instalaciones de bomberos, que yo creo que cualquier persona civil sabe que es un delito, y ellos lo hicieron... y el día de ayer en la tarde (también) mandó el mensaje (por whatsapp) como es su costumbre obligando a la gente a que se presentara el día de hoy en la mañana para ir a gobierno a quejarse, porque lo acusaron de que metió a esta diputada a las instalaciones, todo mundo sabe que es un delito y ellos lo cometieron", expuso.

Y presentó un audio con la voz de Ismael Figueroa Flores convocando a los bomberos para acudir a las afueras de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF): "compañeros buenas noches, mañana de favor todas y todos con casco de rescate o casco de incendio y con su camiseta tipo Polo en Z8, 8 de la mañana, gracias, hasta luego".

Horacio Gamaliel Guerrero Martínez sustituyó a Ismael Figueroa Flores en la secretaría general del sindicato, el mismo que era su suplente en la asamblea constituyente de la Ciudad de México, por lo que casi nada ha cambiado en la organización gremial.

Javier García Salinas le demandó que actuara para proteger a los elementos, "le pido a Gamaliel que ya se ponga las pilas y que tome su cargo como secretario general".

Los últimos días de mayo de 2018, al sentirse amenazado Javier García Salinas, secretario de organización del nuevo sindicato de bomberos, grabó un video para señalar al líder sindical, "hago responsable a Ismael Figueroa de lo que me pase a mi o a mi familia".

La tarde del 8 de junio de 2018, Javier García Salinas sacó unas copias a los documentos del nuevo sindicato y después ingresó a un establecimiento en Calzada de La Viga a comprar un refresco, en el lugar fue atacado a balazos por un hombre y perdió la vida.

La lucha por la organización sindical comenzó con amenazas y golpes, pero ya cobró la primera víctima mortal.

