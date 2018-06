PESE A MIEDO A HABLAR

Intimidan a sindicalizados y les piden voto por Barrales

La Silla Rota obtuvo varios testimonios de trabajadores del Gobierno capitalino, y algunas delegaciones

MARCO ANTONIO MARTÍNEZ 26/06/2018 10:07 p.m.

Acusaron que los obligaron a ir al evento del domingo en el Ángel de la Independencia. (Cuartoscuro).

Trabajadores sindicalizados de distintas delegaciones y del gobierno capitalino han recibido amenazas de que, si no votan por Alejandra Barrales, les quitarán sus prestaciones laborales, aseguraron a La Silla Rota.

Pese a que en asambleas los dirigentes sindicales les han ofrecido libertad para votar, también les han pedido que apoyen con su presencia eventos como el cierre de campaña de la candidata de la coalición "Por México al Frente", ocurrido el pasado domingo 24.

En contraste, para asustarlos más, los dirigentes les han asegurado que han hablado con la candidata de la alianza "Juntos Haremos Historia", Claudia Sheinbaum y que ella les adelantó que ya no seguirán los apoyos para los trabajadores.

Así lo expusieron trabajadores que hablaron con esta casa editorial a cambio de que sus nombres se publicaran como ficticios para evitar represalias, ya que aseguran que quienes abiertamente expresan sus simpatías han sido castigados.

Además, la inconformidad ha llegado a las redes sociales, donde los trabajadores comparten mensajes por la conducta del secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Ciudad de México, Juan Ayala.

Anaya y Barrales cierran campaña en el Ángel

"Los trabajadores del SUTGCDMX, estamos molestos con el presidente Juan Ayala Rivero, quien en reiteradas ocasiones ha manifestado que los más de 110 mil trabajadores están apoyando a su partido, el PRD. No somos borregos de nadie, tenemos criterio propio y tomará cada uno la desicion [sic] que más les convenga", es uno de los mensajes que circula en contra del dirigente de los trabajadores del gobierno capitalino.

Pero también han expresado su malestar porque detrás de la estrategia de acoso, acusan, está el actual coordinador de gabinete del Gobierno capitalino y exsubsecretario de Administración y Capital Humano, Miguel Ángel Vázquez, a quien además responsabilizan de empeorar las condiciones laborales.

"Dice Juan Ayala tengamos cuidado en no regresar al pasado. ¿Saben quién ha sido el causante de la desgracia de los trabajadores? El señor Miguel Ángel Vázquez Reyes porque en ese 2001 y 2006 el señor ya era el Director de política laboral, él fue quien compactó las 8 prestaciones de los trabajadores, de él fue la idea de cobrar con tarjeta de débito, este señor también paró el proceso escalafonario, desde el 2013 y él fue quien inició el proceso escalafonario digitalizado para el beneficio de los secretarios generales y sus familias. Se contrató personal de nuevo ingreso de niveles 15, 16, 18 y 19 omitiendo el concurso escalafonario y dejando a un gran número de trabajadores con antigüedad en el nivel 8 (sic)", se lee en el mismo mensaje.

Tanto Ayala como Vázquez son candidatos del Frente para candidatos a diputados locales. El primero a diputado por mayoría en el distrito 1, mientras que el segundo es candidato a diputado de representación proporcional, en el tercer lugar de la lista, por lo que prácticamente tiene asegurada su llegada al primer Congreso de la ciudad.

Fepade alerta a la población sobre delitos electorales y pide denunciar

Pero no son las únicas denuncias que se han presentado contra el uso de sindicatos con fines electorales, pues hay acusaciones presentadas por Morena contra el líder de los bomberos, Ismael Figueroa, quien también está postulado a diputado local.

LA ZANAHORIA COMO SEÑUELO

La mejora de condiciones laborales se ha convertido en la zanahoria con que atrajeron a trabajadores para llevar acarreados al cierre de Barrales, aseguró Angélica, quien trabaja en el Gobierno capitalino.

"Estaban mandando mensajes a compañeros por el chat en el caso de cierre por candidatos del Frente, les ofrecieron darles dígito de nómina 8. Este es un intermedio de entre base y estructura, es un acceso a prestaciones sindicales", explicó.

Pero a quienes han mostrado simpatías con Morena los han castigado. Como una persona que Angélica conoce y que estaba en la sección 15 del sindicato, una de las que tiene mayores prestaciones, pero por mostrar simpatías por Morena la mandaron a otra sección menos privilegiada.

"A los identificados con Morena no les están autorizando nada de lo que piden, ni siquiera licencias temporales. Pero a los que apoyan al PRD, sí. Un ejemplo: si vas a Fray Servando 77, ahí no hay trabajadores sindicalizados, ahí tienen plazas prestadas, porque en realidad están en campaña, tienen un rezago de trabajo de más de un año. En cambio a quienes apoyan a alguien distinto de Barrales los traen a pan y agua", dijo.

Suman 151 reportes de compra de voto por hasta $5,000

De acuerdo con Angélica, también dijo que detrás de dicha estrategia está Miguel Ángel Vázquez, un poderoso colaborador tanto del ex jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera, así como cercano al exsecretario de Gobierno y líder de la corriente perredista Vanguardia Progresista, Héctor Serrano.

"La coordinación donde está Miguel Ángel Vázquez tiene un poder impresionante. Él opera desde las oficinas de Fray Servando 77, séptimo piso", afirmó.

AMENAZAS EN SU CONTRA

Un caso es el de Alejandra, quien trabaja en la sección 6, encargada de parques y jardines, en la delegación Miguel Hidalgo. De acuerdo con su testimonio, desde hace unas semanas los líderes del sindicato en dicha sección, Prudenciano Izoteco y Alfonso Guerrero les han pedido a sus representados ayuda para que no gane Sheinbaum, porque si no después ellos ya no les van a poder ayudar.

"Dicen que con Sheinbaum nos van a quitar cosas, que ya no vamos a tener lo mismo que antes".

También obligaron a algunos compañeros a ir al multitudinario cierre de campaña de Barrales, en el Ángel de la Independencia y en el que estuvo acompañada del candidato presidencial de "Por México al Frente", Ricardo Anaya.

Para obligarlos a algunos les ofrecieron ser basificados e ir a un evento, sin decirles cuál, y como constancia de que iban a asistir, los hacían firmar una hojita y les pedían su credencial de elector.

"En cierre de campaña nos pidieron ir al cierre para apoyarla. A una compañera las hicieron ir a un evento para firmar una hojita y tener su basificación. Fueron y resultó ser el evento de Barrales. Estaban molestas al saberse engañadas".

Líder de tribu del PRD asegura que Anaya y Barrales ya perdieron la elección

Otro evento donde supo que les pedían credenciales era una reunión que se realizó en el campamento de Barrilaco 415, en Lomas de Chapultepec. Ahí citaron a más de 200 personas y a cada una le pidieron su credencial para apoyar a Barrales, pero Alejandra no acudió porque estaba lloviendo y un compañero se lo relató.

Agregó que ha ido gente de contraloría a hacer cuestionarios para saber si han recibido alguna presión de parte de autoridades o líderes para votar por alguien. Sin embargo, en los cuestionarios hay que poner el nombre completo, lo que ha inhibido a unos compañeros de describir las irregularidades, ya que tienen miedo a sufrir represalias.

"Entonces no podías emitir tu opinión libremente con el nombre, iba a haber repercusiones y nadie se iba a sentir a gusto. Fue el martes 19, en Barrilaco", aseguró Alejandra, empleada en la Miguel Hidalgo.

