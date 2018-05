Piden viajar sin gorra y lentes en transporte público de la CDMX

NO SE NEGARÁ ACCESO A USUARIOS

El titular de la SSP capitalina señaló que los ejes de acción deben estar enfocados en reacción y prevención

REDACCIÓN 12/05/2018 06:50 p.m.

A pesar de las nuevas medidas de seguridad no se le negara el acceso a ninguna persona (Foto: Web)

Autoridades del Gobierno de la Ciudad de México en conjunto con líderes del transporte público acordaron este viernes implementar la campaña "Viajemos Seguros".

Dicha campaña es dirigida a la prevención de delitos a través de la identificación voluntaria de pasajeros que aborden la unidad usando gorra, capuchas de sudadera y lentes.

"Dentro de los temas que nos ocupan mucho en este cierre de gobierno es la seguridad de los usuarios y de los operadores de transporte público", indicó el Jefe de Gobierno en reunión con representantes de las rutas del transporte de la capital.

CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA HAN CAPTADO EL MOMENTO EXACTO EN EL CUAL DELINCUENTES ASALTAN A USUARIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO EN LA CDMX

La campaña consiste en solicitar a los usuarios que porten dichos accesorios, descubran de manera voluntaria el rostro ante las cámaras de las unidades.

A su vez, titular de la SSP capitalina señaló que los ejes de acción deben estar enfocados en dos modelos: el de reacción ante la presencia de actos delictivos y la prevención de los mismos.

"Tenemos que atacar este fenómeno como se nos ha venido presentando, la incidencia la tenemos que abatir y no sólo contendiendo a la delincuencia de manera frontal, sino en modelos preventivos", acotó.

Como resultado de las acciones conjuntas realizadas, indicó, este año se han asegurado a más de 19 sujetos y se han desarticulado 48 bandas que operaban en distintos rumbos.

En tanto, el Procurador capitalino destacó que el trabajo de identificación de quienes cometen este delito representa un avance del 48 por ciento en la certeza del manejo de los procesos de denuncias registradas.

"Eso nos fortalece para poder manejar el tema de la denuncia y las imputaciones", indicó.

Destacó que esta campaña se suma al plan de implementación de los 40 elementos encubiertos de la policía de investigación, que de manera aleatoria se mezcla con la ciudadanía, mejorando los índices de efectividad en los resultados de la Procuraduría.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México puntualizó que no se negará el servicio a los usuarios que usen lentes, gorras o chamarra, pero se trata de un esquema de colaboración ciudadana para disuadir, a través del registro de imagen, a los sujetos que utilizan dichas prendas o accesorios para cometer los delitos.

DURANTE 2016 SE COMETIERON 7 MIL VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS EN LAS CDMX

"No quiere decir que la mayoría de los que usan chamarra sean delincuentes. Que quede claro que solamente es para la entrada al transporte público. No estaríamos invadiendo, siendo discriminadores, no estaríamos estigmatizando a la población", puntualizó.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Movilidad solicitó a los transportistas que el protocolo sea manejado de manera simple, respetuoso de la legalidad, la individualidad y en respeto a los derechos de la ciudadanía, y que a su vez coloquen en las unidades los carteles que darán a conocer a la población sobre la campaña.

Con información de Publimetro

