La simulación de combate a la corrupción en Quintana Roo

CANCÚN, Q.ROO.- En los dos últimos años de gobierno en Quintana Roo, encabezado por el mandatario Carlos Joaquín González, se han vinculado a proceso por posibles actos de corrupción a 23 ex funcionarios públicos, del período en el que gobernabar, Roberto Borge Angulo, actualmente detenido por lavado de dinero en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (Ceferepsi), de Ayala, Morelos.

Carlos Joaquín González inició su período de gobierno en septiembre de 2016, la elección la ganó con el apoyo de alianzas políticas entre el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD). Su triunfo en las urnas fue considerado como el primer gobierno de “alternancia” política.

Joaquín González en su segundo informe de gobierno celebrado en el Centro de Convenciones de Chetumal, Quintana Roo, habló de los avances al combate a la corrupción desarrollado en contra de ex servidores públicos de la pasada administración del ex mandatario “borgista” y señaló que se han se integrado 253 investigaciones en los dos últimos años.

Sin embargo, en 2017, al menos siete funcionarios vinculados a proceso, permanecieron menos de seis meses en la cárcel y consiguieron llevar su proceso en libertad a través de arraigo domiciliario, como fue el caso del ex secretario de gobierno de Quintana Roo, Gabriel Mendicuti Loria, por el delito de desempeño irregular de la función pública, además de Paula González Cetina, ex directora de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), la ex funcionaria está relacionada con la carpeta 308/2017 por el desvío de mil 50 millones de pesos entregados por la empresa Aguakan para la privatización del servicio en Solidaridad, además de un préstamo bancario por 500 millones de pesos.

En su informé el mandatario sostuvo que en 2018 han sancionado a 47 servidores públicos, que recibieron 73 sanciones administrativas. Del total de funcionarios involucrados en actos de corrupción 31 fueron inhabilitados, 11 fueron suspendidos de su cargo, tres más fueron destituidos y uno fue amonestado, además aplicaron 27 multas a ex servidores públicos que dieron un monto total de 12 millones 800 mil pesos.

En el marco del segundo informe de gobierno, el gobernador dijo que han dado seguimiento a procesos de investigación en contra de exfuncionarios de la pasada administración de gobierno encabeza por Roberto Borge Angulo, por la venta irregular de predios pertenecientes a la reserva territorial de Quintana Roo.

De 2016 a 2018 se han embargado 223 predios en el estado, sin embargo, sólo se han recuperado 16 propiedades, equivalente a una superficie de 12 mil 777 metros cuadrados

Gobernador no habla de la creciente ola de violencia en Quintana Roo

EL gobernador de Quintana Roo no mencionó en su segundo informe la totalidad de homicidios ocurridos en 2017 y primer semestre de 2018, tampoco del incremento de la violencia en destinos turísticos. En materia de seguridad únicamente anunció que continúan los avances para la instalación del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) que tendrá una inversión de al menos 2,500 millones de pesos.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE) en el primer semestre de 2018 se han abierto 337 carpetas de investigación en la entidad, la mayoría relacionado con el crimen organizado, mientras que en 2017 se iniciaron 519 carpetas de investigación por homicidio con arma de fuego y blanca.

Al segundo informe del gobernador Carlos Joaquín González, asistieron políticos, diputados locales y federales, senadores, empresarios, funcionarios públicos y también gobernadores cercanos al mandatario, entre ellos, el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco; el gobernador de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez; el gobernador de Baja California, Francisco Arturo Vega de la Madrid; el gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza; el gobernador de Tabasco, José Rosas Aispuro; el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez; el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca; el gobernador de Yucatán, Rolando Zapata Bello y la gobernadora electa de Puebla, Martha Erica Alonso Hidalgo.

Una hora después de que terminara el segundo informe de gobierno de Carlos Joaquín González, en el sur del estado, más de 50 ciudadanos en Cancún salieron a las avenidas principales de la ciudad para exigir que las autoridades garanticen seguridad, ante la creciente ola de violencia relacionada con homicidios.

El gobernador terminó su discurso de sus actividades de gobierno en los dos últimos años a las 16 horas, y los ciudadanos en Cancún iniciaron la protesta a las 17 horas. Entre los participantes acudieron motociclistas, padres de familia, trabajadores e integrantes de asociaciones civiles.

Los protestantes se reunieron en la glorieta “El Ceviche” de Cancún y 40 minutos después marcharon por la avenida Cobá. Algunas de las demandas ciudadanas que gritaban a través de consignas fue el freno a la violencia en el destino turístico y en el estado.

mvf