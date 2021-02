Por diferencias electorales, simpatizante del PVEM embiste a perredistas

CUERNAVACA, MORELOS. Un hombre identificado como Fabián Hernández, simpatizante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) embistió con su automóvil la motocicleta en la que viajaba una pareja simpatizante del PRD.

Los hechos ocurrieron la noche del sábado luego de que Mariana Hernández y su esposo se retiraran de un mitin en la Colonia Tres de Mayo del municipio de Emiliano Zapata, donde el Edil Fernando Aguilar, del PVEM, solicitó licencia para intentar reelegirse en el cargo.

“El día sábado, aproximadamente entre las 10 y 10:30 de la noche, me atropellaron en el municipio de Emiliano Zapata, veníamos de un evento de la Tres de la Mayo, yo soy simpatizante del PRD y pasamos a la plaza del músico que está en el centro de Emiliano Zapata a comprar unas cosas a la tienda, había unas personas tomando y una de esas personas tenía un carro tipo Tsuru, parecía taxi, pero sin el rótulo de ser taxi, solamente tenía etiquetas y cosas del Partido Verde”, contó Mariana.

La pareja llevaba consigo una bandera del PRD y desde su punto de vista eso fue lo que detonó las agresiones en su contra.

“Nos empezaron a agredir verbalmente y como nosotros no le quisimos hacer caso, le dije a mi esposo ‘vámonos, no le hagas caso’ y empezamos en la moto en la que íbamos empezamos a caminar la moto.

“Nos gritaban ‘traidores’ y cosas así, que ellos iban a ganar y que nada más estábamos metiéndonos en pedos a lo pendejo y cosas así”, recordó.

De acuerdo con el testimonio de la mujer, tras ser insultados, ella y su esposo decidieron retirarse del lugar, pero los dos hombres los siguieron en su vehículo.

“Como a los 50 metros nos embiste por primera vez y me da, como que se me empareja a la moto y me da un golpe en la pierna derecha y empiezo a gritar yo y le digo a mi esposo ‘párate, párate porque creo que me quebró la pierna’ y empiezo a llorar.

“Mi esposo en lugar de pararse, como ellos estaban tomados y eran dos y venían en carro, se sigue derecho por la carretera Zapata-Tezoyuca y al entrar en la calle Corregidora, por donde están los bares, nos embiste por segunda vez y es ahí donde nos tira de la motoneta”, contó la mujer.

Ya derribados, el hombre identificado por las víctimas como Fabián Hernández, atropelló a la mujer que se encontraba hincada a media calle.

“Caemos de la motoneta y mi esposo queda inconsciente en la banqueta, cerca de la barda y yo quedo a media calle, cuando me levanto me levanto hincada, por los golpes, no sé, el impulso del cuerpo me levanta y quedo hincada, el muchacho se regresa por tercera ocasión y me embiste de reversa y me arrastra y es ahí donde me provoca estas lesiones que tengo de este lado, todo esto.

“Tengo fractura, tengo estos raspones y todas estas cosas en el brazo, en todo, en la cadera, tuve una hemorragia y fue donde la gente que estaba ahí, había gente comiendo en los tacos, la gente de los bares salió, los apedrearon, le aventaron botellas para que nos dejara y le empezaron a gritar cosa y el muchacho enfrente de la gente nos amenazó y dijo que iba a regresar porque él no dejaba las cosas a medias”, contó Mariana.

El agresor está relacionado con el regidor Luis Furor, integrante del Cabildo de Emiliano Zapata.

“Ya tengo el nombre, lo reconozco perfectamente, se llama Fabián Hernández y es también del municipio de Emiliano Zapata, es vecino de la Benito Juárez el conductor y el que me amenazó.

“Es primo de un regidor del Verde que son los que están gobernando ahorita, de hecho, por eso el muchacho se siente bien influyente, bien poderoso, le dicen el Furor (al regidor), no me acuerdo bien de su nombre ahorita, es regidor actual del Ayuntamiento”, dijo la víctima.

Este hecho fue denunciado por las víctimas ante la Fiscalía General del Estado.

