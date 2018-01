Cultura

Simone de Beauvoir, la precursora del feminismo

El 9 de enero de 10908 nació la escritora y filósofa francesa quien escribió las más grandes confesiones de amor de la historia

La escritora y filósofa francesa Simone de Beauvoir nació un día como hoy pero de 1908 en Paris Francia.

El 9 de enero fue recibida por su padre Georges de Beauvoir, quién era abogado; su madre, Françoise de Brasseur, se encargó de la vida espiritual de ella y su hermana.

George y Françoise tenían 30 y 21 años, respectivamente, cuando la pequeña nació.

Simone fue la hija mayor, seguida por su hermana pequeña, Hélène de Beauvoir, que nació dos años y medio después de ella.

"Sentí celos, según parece, pero durante poco tiempo. Por lejos que me remonte en el tiempo encuentro el orgullo de ser la mayor: la primera. Disfrazada de Caperucita Roja, llevando en mi cesta una torta y un tarro de manteca, me sentía más interesante que un lactante clavado en su cuna. Tenía una hermanita: ese bebito no me tenía, resaltó en Memorias de una joven formal.

Simone estudió filosofía en la Universidad de la Sorbona, ahí conoció a Jean-Paul Sartre, cuando tenía 21 años.

Sartre y Beauvoir pasaron mucho tiempo separados, fue de esa temporada que nacieron "Las cartas de Beauvoir a Sartre", denominadas como "Las más grandes confesiones de amor de la historia".

Cabe resaltar que esta pareja es una de las más representativas de la literatura francesa, aunque también una de las más polémicas del siglo XX.

Nunca vivieron juntos, no dejaron de tratarse de usted, se negaron a casarse y a tener hijos y mantuvieron relaciones abiertas con terceras personas.

Sartre la llamaba "Castor", por la similitud entre la pronunciación del francés "beauvoir" y el inglés beaver.

Simone de Beauvoir es autora de siete novelas, "La invitada", "Cuando predomina lo espiritual" y "Los mandarines".

En 1944 comenzó a escribir ensayos, entre ellos destacan "El segundo sexo" y "La vejez".

Su obra también incluye memorias y diarios, teatro y recopilación de correspondencia, con Sartre, Nelson Algren y Jacques Laurent Bost.

"El Segundo Sexo" que escribió en 1949", es un referente para la Teoría Feminista, "una especie de Biblia" de los movimientos feministas desde los años 70.

Donde Beauvoir critica la opresión de que era objeto la mujer por parte del sexo masculino y de la sociedad misma.

Habla sobre el cuerpo femenino, la heterosexualidad, la 'corrección' del matrimonio, la 'incorrección' de la prostitución. Y lamenta que la visión de los varones se generalice como la visión central del mundo.

A continuación te compartimos 5 frases contenidas en esta obra.

1.- La Humanidad es macho, y el hombre define a la mujer no en sí misma, sino con relación a él; no la considera como un ser autónomo".

2.- No siempre ha habido proletarios, pero siempre ha habido mujeres; estas lo son por su constitución fisiológica; por mucho que remontemos el curso de la Historia, siempre las veremos subordinadas al hombre...".

3.- Inerte, impaciente, ladina, estúpida, insensible, lúbrica, feroz y humillada, el hombre proyecta en la mujer a todas las hembras a la vez. Y el hecho es que la mujer es una hembra".

4.- En el acto sexual, en la maternidad, la mujer no compromete solamente tiempo y energías, sino también valores esenciales".

5.- Tal vez el mito de la mujer se extinga algún día: cuanto más se afirman las mujeres como seres humanos, tanto más muere en ellas la maravillosa cualidad de lo Otro. Pero hoy todavía existe en el corazón de todos los hombres".

Simone de Beauvoir murió el 14 de abril de 1986 en París.

