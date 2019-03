Silvia Pinal habla del pleito de sus nietas Frida y Michelle, revela cuál de ellas tiene la razón

REDACCIÓN 22/03/2019 05:00 p.m.

El Pleito entre Frida Sofía y Michelle Salas esta destrozando a la familia pinal, luego de que Sylvia Pasquel y Alejandra Guzmán comentaran al respecto, ahora la matriarca Silvia Pinal rompe el silencio y opina sobre la polémica pelea de sus nietas.

De acuerdo con Tribuna, Silvia Pinal se encuentra en su casa recuperándose de una larga estancia en el hospital y el escándalo sobre la pelea de sus nietas Frida Sofía y Michelle Salas no ha podido pasar desapercibido.

Nada, no he visto nada ni voy a opinar, cómo me voy a meter si son mis nietas, ellas que se resuelvan. Mira yo no voy a ponerme a discutir tonterías yo a mis nietas las quiero, las respeto y punto", comentó en entrevista a "Ventaneando.

Respecto a si tiene alguna preferencia por algún integrante de la familia explicó que no hay diferencias en su amor por ellos.

A todos por igual... a mis hijas también... pues si son las mamás de estas (Frida y Michelle) ... toda la vida han vivido, han comido, han trabajado y no les va mal. Además, a ellas (sus nietas) yo ya estoy acostumbrada a no verlas mucho, ellas casi no han vivido acá.





Por último, y sin adentrarse en la controversia, comentó sobre si ha mantenido comunicación con las jóvenes en los últimos días.

Ellas han tenido contacto conmigo, bueno eso no ha faltado tampoco exageren, sí he hablado con ellas por teléfono, pero no es la gran cosa no".

Silvia Pinal se encuentra actualmente en su casa recuperándose después de haber pasado varios días en el hospital por un problema de salud que se fue complicando.

