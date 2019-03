Entre lágrimas, Silvia Pinal habla de su pena más grande, la muerte de su hija Viridiana Alatriste

REDACCIÓN 20/03/2019 07:02 p.m.

El dolor más grande que puede experimentar una madre es la muerte de alguno de sus hijos y Silvia Pinal tuvo la desdicha de sufrirlo en carne propia. En su serie biográfica, "Silvia Pinal, frente a ti", la actriz habla sobre este duro momento de su vida.

De acuerdo con Debate, Viridiana Alatriste estaba siguiendo los pasos de su madre en la actuación, lamentablemente murió el 25 de octubre de 1982 en un accidente automovilístico,

La muerte de Viridiana fue para mí como un reloj que se detuvo de pronto y aunque yo me empeñé en darle cuerda y lo hice mover a la fuerza, nuca más funcionó igual, así describe Silvia Pinal este doloroso capítulo en su vida.

Estaba dormida", contó Silvia Pinal cuando recibió una llamada. "Yo no creía, hasta que me habló Sylvia (Pasquel) y me dijo: 'yo ya la vi y está muerta´. Me costó mucho creerlo

En el Programa Hoy, en la sección "A corazón abierto", Silvia Pinal recordó entre lágrimas la dolorosa despedida de su hija Viridiana Alatriste, quien estaba siguiendo sus pasos en la actuación.



¿Qué te puedo decir?, el dolor, la pena...eso no tiene explicación, expresó Silvia Pinal sobre la muerte de su hija Viridiana Alatriste.

No es una cosa que olvides jamás, siempre está contigo, siempre estás recordando y afortunadamente tengo recuerdos buenos, que hubiera sido terrible no tenerlos.



Conforme Viridiana Alatriste crecía, se fue convirtiendo en una bella joven, de facciones finas y ojos profundos, muchos aseguraban que era la más hermosa de la dinastía Pinal.

Casandra Sánchez Navarro, actriz que interpreta a Viridiana Alatriste en "Silvia Pina, frente a ti", cuenta que la primera vez que la exconductora de "Mujer, casos de la vida real", la vio caracterizada de su hija, rompió en llanto al verla; lo que prueba la profunda cicatriz que tiene la actriz tras la perdida de su hija.

