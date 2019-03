"¡Ay, qué aventada!", Silvia Pinal habla de su beso con Enrique Guzmán

REDACCIÓN 26/03/2019 06:52 p.m.

El mundo se puso de cabeza luego de que la serie "Silvia Pinal, frente a ti" expusiera los maltratos y abusos que Enrique Guzmán hizo sufrir a la primera actriz y la familia que formó con ella. Ahora con las complicaciones de Salud que llevaron a la matriarca de las Pinal al hospital, Guzmán olvidó el pasado para visitarla y de paso pedir perdón por su actitud violenta del pasado.

De acuerdo con Publimetro, Enrique Guzmán reconoció su preocupación por Silvia Pinal y reveló que en su visita al hospital se aseguró de que su cardiólogo la viera, pero lo que nos dejó en shock es que aseguró que todavía hay amor entre ellos y hasta hubo beso con su ex esposa.

"Era para que no pareciera que iba sólo a ver qué pedo, había ñañaras. Me tomó de la mano, fueron tres minutos, le tomé el pulso nada más (risas) Está muy bien, además salió el domingo y bien, completa. No ya no (va a hablar con ella), ya sanó, ya, tan, tan. Sí hay un amor, un cariño y una distancia que tiene que existir, pero no por eso desaparece uno", reveló en una entrevista al diario Milenio.

El también actor reveló que los problemas con Pinal quedaron en el pasado. "Ustedes dicen ´se odian´, pero no nos odiamos; tuvimos diferencias, sí; hubo grandes problemas, sí; pero somos seres humanos, y tenemos hijos en común, cuando yo estuve grave del corazón la primera que estuvo ahí fue ella, yo casado con otra mujer y todo, un ser humano es un ser humano, tiene sus problemas, no somos perfectos, pero lo bonito de cada uno hay que sacarlo".

Después de 50 años de broncas, se sintió mal y dije: es la mamá de mis hijos, tengo que ir a verla, fui, la saludé y hasta nos dimos un beso. Desde hace muchos años (le pedí perdón), le escribí una carta, ella afortunadamente la guardó y no me contestó nunca, finalizó.

Ante el escándalo que ocasionó Enrique Guzmán con la noticia de su beso con Silvia Pinal, la noticia tenía que ser corroborada con la actriz. En una entrevista para Ventaneando, la Pinal habló de su beso con su ex esposo.

¿Y eso cuándo fue [el beso]? ¿Hace 80 años o qué? ¿Y me pidió permiso? ¿Y yo se lo di? ¡Ay, qué aventada!", bromeó la actriz. Pero añadió que "siempre hemos llevado una cosa respetable: es lo que nos conviene, por nuestros hijos", expresó Silvia Pinal

