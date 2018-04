LUCHA POR SOBREVIVIR

En busca del sustento diario, vende empanadas en su silla motorizada

DENISSE ROBLES / CORRESPONSAL 14/04/2018 04:01 p.m.

Por la rampa del centro de credencialización subió en su silla, hizo fila como las demás personas, para obtener su tarjeta prepago para el transporte público.

Lorenzo García Amparan, diariamente se traslada en lo que dice es su Uber, pero en realidad es una silla de ruedas motorizada, la cual utiliza para acudir a sus terapias y también a buscar el sustento diario ya que vende empanadas en ella.

Este 2018 cumplirá 70 años, y hace dos años a raíz de una embolia, ya no pudo mover las extremidades de su lado izquierdo. "Yo trabajaba como velador y un día no me desperté, abrí los ojos pero después de cinco días en la clínica 14 del IMSS, yo trabajaba, mi esposa trabajaba y caí, luego cayó ella, afortunadamente a ella la ayudan unas hermanas con la consulta que cuestan 500, y pues yo salgo a rasguñar lo que puedo para sobrevivir", comentó.

Con una sonrisa en el rostro, manifiesta que el ánimo nunca debe perderse y acudió al centro de credencialización del transporte a fin de obtener el descuento para personas con discapacidad en el transporte.

"Si agarró la ruta 7 que es la que es para discapacitados, hay que esperarla hasta una hora y media, pero no se batalla tanto porque vas agarrando los horarios", dijo.

Relató que su esposa tuvo cáncer por lo que con las quimioterapias varios órganos se le dañaron, se encuentra en cama, y él debe salir a buscar para la comida.

"Soy pensionado, pero la verdad la pensión me alcanza para pagar el agua y la luz únicamente, no para más, y hay que buscarle como sea", dijo.

Al cuestionarle sobre sus necesidades, dijo que solamente pediría apoyo para comprar baterías para su silla de ruedas, ya que las que tiene no le duran mucho y en ocasiones requiere que su silla motorizada funcione por un tiempo más largo.

Actualmente lleva terapias en el Centro de Rehabilitación Educación Especial de Sonora para atender su embolia, se considera positivo y muy activo, sin miedo a buscar cómo salir adelante cada día.

Agregó que a diario debe circular por las ciclovías de algunas calles en Hermosillo, pidió a la gente no tirar basura o piedras en esta zona, ya que debe moverse al carril de autos y puede poner su integridad en riesgo.

"Nosotros andamos es la orilla y por ese lado me gustaría que las barredoras pasaran más, que la gente tuviera conciencia de no tirar basura a veces uno se mete en el carril de los carros por que algo hay, es peligroso", puntualizó.