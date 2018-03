COLOMBIA

Ex sicario de Escobar envía mensaje amenazante a candidato presidencial

Este mensaje se interpretó como una amenaza en contra del candidato de izquierda a la Presidencia de Colombia por el partido Movimiento Progresistas, Gustavo Petro

REDACCIÓN 01/03/2018 11:38 a.m.

Jairo Velasquez, Popeye, ex sicario de Pablo Escobar Gaviria (Especial)

Jairo Velasquez, ex sicario de Pablo Escobar Gaviria, envió un polémico mensaje a un candidato presidencial en Colombia a través de Twitter.

"Si el comandante Carlos Castaño Gil no mata en 1990 a Carlos Pizarro León, Colombia hoy sería peor que Venezuela. No tenemos memoria. Hoy Gustavo Petro, compañero de Carlos Pizarro, lidera las encuestas. Las encuestas son una farsa pero son muy peligrosas", escribió el ex sicario.

Si El Comandante Carlos Castaño Gil. No mata en 1990 a Carlos pizarro León Gómez. Colombia hoy sería peor que Venezuela. No tenemos memoria. Hoy Gustavo petro lidera las encuestas. Compañero de Carlos Pizarro. Las encuestas son una Farza pero son muy peligrosas — Jhon Jairo Velasquez (@Popeye_leyenda) 27 de febrero de 2018

Carlos Pizarro se desempeñó como en jefe del desaparecido grupo guerrillero M-19 y fue asesinado cuando se postuló como candidato a la Presidencia en 1990, luego de que su grupo entregara las armas.

Como respuesta a este amenazante mensaje, el candidato Petro respondió:

"El registrador quita las medidas que permiten el control electoral de la ciudadanía y Popeye pide matarme. Este es el régimen del que hablara Álvaro Gómez Hurtado, al desnudo".

El registrador quita las medidas que permiten el control electoral de la ciudadanía y Popeye pide matarme.



Este es el régimen del que hablara Alvaro Gomez Hurtado, al desnudo.

https://t.co/LCRPN3AAVg — Gustavo Petro (@petrogustavo) 28 de febrero de 2018

Según información del sitio RT, el mensaje del ex sicario viene después de las encuestas publicadas por medios locales en las que se resalta como puntero a Petro rumbo a la renovación de la Presidencia en Colombia.

