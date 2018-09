¿Es el final de Sheldon Cooper? Jim Parsons ya tiene nueva serie en puerta

REDACCIÓN 15/09/2018 02:26 p.m.

"The Big Bang Theory" esta llegando a su fin, la última temporada esta cerca de estrenarse pero, ¿qué pasará con los icónicos actores? Luego de que Jim Parsons anunciará que no dejará de dar vida a Sheldon Cooper, se ha confirmado que el actor ya tiene nuevo proyecto en puerta.



De acuerdo con Publimetro, Jim Parsons estará detrás de cámaras como productor ejecutivo de la serie "The Inn Crowd" de NBC; una nueva serie rodada en formato multicámara, está inspirada en un artículo de Tony Horwitz publicado en The New Yorker en torno a la comunidad gay, y relatará la historia de una pareja homosexual que dividirá a una pequeña ciudad tras abrir un exitoso hotel.

La emisión, obra de David Holden, también creador de la serie de ABC, "Una chef en casa", narra la controversia en el pueblo de Little Washington sobre un hotel regentado por una pareja de hombres, que convirtió una pequeña aldea rural con rentas bajas en un punto clave en el mapa que atrajo incluso la visita de celebridades.

Éste será el primer proyecto de Parsons tras el anuncio del final de "The Big Bang Theory", aunque el actor continuará vinculado a su personaje como narrador en El joven Sheldon, spin-off centrado en la infancia del científico.

Hasta que llegue "The Inn Crowd", el 24 de septiembre se estrenará la última temporada de "The Big Bang Theory", que se despedirá con Amy y Sheldon recién casados y su posible paternidad.

