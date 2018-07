Termovalorizadora y biodigestor no van: Sheinbaum

REDACCIÓN 30/07/2018 04:13 p.m.

Los proyectos de la planta termovalizadora y el biodigestor no continuarán en la administración de Claudia Sheinbaum, ya que enfrentan muchos problemas jurídicos.

Ello, no obstante que el Gobierno Federal donó 34 hectáreas para ambas obras.

"Ya lo dije, nosotros no vamos a continuar con ese proyecto y sigue insistiendo el gobierno en hacerlo, así que ya veremos jurídicamente cómo se suspende. Se los décimos al gobierno de la ciudad y a los desarrolladores que (la termovalizadora) tiene muchos problemas jurídicos y no estamos de acuerdo en que se endeude a la ciudad de esta manera, por ello esos proyectos no van a continuar", declaró.





Dijo que en las mesas de transición un equipo técnico les presentó el proyecto, "pero de todas maneras no nos convenció y no estamos de acuerdo; es un endeudamiento por 30 años de 3 mil millones de pesos anuales, la mayor deuda que ha adquirido el gobierno de la ciudad y no estamos de acuerdo".

"Se lo volvemos a decir al jefe de Gobierno (José Ramón Amieva), así como a la Agencia de Gestión Urbana, no estamos de acuerdo con esos proyectos, si siguen insistiendo nos iremos al tema jurídico cuando entremos", insistió.

Agregó que será a partir del 20 de agosto que iniciará un recorrido por las delegaciones Cuauhtémoc, Benito Juárez, Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco, para visitar a los damnificados del 19 de septiembre pasado.





