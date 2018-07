Sheinbaum corrige: no más fotomultas en CDMX para 2019

REDACCIÓN 25/07/2018 02:38 p.m.

La jefa de Gobierno electa de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que no romperá su promesa de campaña y a partir del 1 de enero de 2019 se acabarán las fotomultas en la capital.

Hace una semana matizó el tema, pues refirió que los radares que operaban en las calles continuarían sus funciones, pero que el costo de las sanciones económicas disminuiría.

Sin embargo, este miércoles la morenista dijo que Andrés Lajous, próximo titular de Movilidad, será quien trabaje en un nuevo esquema para modificar el actual Reglamento de Tránsito, así como un esquema que promueva la educación vial para que quienes lo violen paguen su deuda con la sociedad, a través de trabajo comunitario.

"Sí se van a acabar las fotomultas, como lo dijimos en campaña. No vamos a romper nuestra promesa. No sabemos todavía cuál va a ser (el esquema), pero será por el bien de la ciudadanía y no van a haber abusos", dijo.

LOS PENDIENTES EN EL GABINETE

Sheinbaum Pardo además anunció que aún no decide quiénes van a ocupar los puestos de su Gabinete de Seguridad, figuras como el procurador y el titular de Seguridad Pública, ya que estas asignaciones podrían ser las últimas en darse a conocer.

Explicó que aún están evaluando los perfiles de los posibles candidatos, hombres y mujeres que podrían ocupar los cargos, aunque por otro lado dijo que el de Salud se daría a conocer en fechas muy próximas.

Mientras, Jesús Antonio Esteva Medina encabezará la Secretaría de Obras, que también apoyará en temas de movilidad como la conexión en Ermita Iztapalapa.

"Esperamos que antes a finales de agosto o principios de septiembre se puedan presentar los ejes principales de este programa que serán esencialmente el Cablebús, las líneas del Metrobús, el Metro y sus interconexiones, el vínculo entre los distintos sistemas de movilidad de la ciudad con las ciclovías, el espacio público y el uso de las tecnologías, por ejemplo", refirió.

Las funciones de Gestión de Proyectos estarán a cargo de Florencia Serranía, quien anteriormente fungía como directora del Metro y del Servicio de Transportes Eléctricos, con quien se creará una instancia que trabaje en conjunto con la Secretaría de Movilidad, que tendrá como objetivos principales la planeación y tecnologías innovadoras en el transporte,así como una especie de gerente y supervisión de diferentes proyectos ciudadanos.

Será creada debido a los problemas actuales de movilidad que ahora no tienen planeación ni coordinación integral, dijo, aunque todavía no se tiene definido el nombre que llevará la instancia.

