SHCP niega condicionar recursos a estados

El secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya, aseguró este jueves durante un evento en el ITAM que de ninguna manera se ha condicionado recursos al gobierno de Chihuahua a cambio de que la fiscalía estatal deje de investigar la corrupción y desvío de recursos al PRI nacional.

LEE TAMBIÉN: Hacienda revira a Corral que su gobierno es poco transparente

Afirmó que a pesar de la investigación que hace la Fiscalía General de Chihuahua sobre un funcionario de la dependencia, todos en la secretaría están muy tranquilos y comprometidos con la transparencia.

Así contestó el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cuando fue abordado por los medios tras su participación en un seminario organizado por el ITAM. El tema fue la denuncia que ha hecho el gobernador Javier Corral en el sentido de que Hacienda no cumplió con la entrega de recursos por 780 millones de pesos relacionados con tres convenios que se firmaron en diciembre.

Además de lo anterior, el jueves se dio a conocer que el titular de la Unidad de Política y Control Presupuestal de esa dependencia, Adolfo Isaac Gamboa, está siendo investigado por su participación en la triangulación de recursos hacia el PRI.

“Nosotros en la secretaria, estamos tranquilos y todos los servidores públicos han actuado con estricto apego a la ley. La secretaria no condiciona recursos por la investigación que está en curso. Todo a favor de la transparencia”, dijo.

Con respecto a los convenios no cumplidos que reclama Corral, reiteró que en uno de los casos hubo un error en la cuenta bancaria y que con respecto a los otros dos, “no hay recursos”. Se le preguntó si en diciembre, cuando se signaron los convenios, Hacienda no sabía si había disponibilidad de recursos y contestó que otros estados tampoco habían recibido recursos similares. No quiso decir cuáles.

Dijo que Chihuahua recibió más de 2 mil millones de pesos en 2017 (para otros fines) y señaló que corresponde a las autoridades locales ejecutar y supervisar el uso que se da a los recursos; y corresponde a la Auditoría Superior de la Federación fiscalizarlos, indicó.

Agregó que la decisión de Chihuahua de controvertir ante la Suprema Corte el mecanismo para asignación de recursos mecanismo dificulta su operación. Corral ha señalado que no se cuestiona el mecanismo sino el uso que se da a los recursos que se entregaron a las arcas del estado por esa vía.

En el mismo seminario del ITAM participó el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), José Angel Gurría, quien señaló que las elecciones siempre provocan inestabilidad en todo el mundo y México no es la excepción.

Aseguró que lo importante será que, independientemente del resultado del proceso electoral de 2018, haya continuidad en las reformas estructurales que ya han generado consecuencias positivas para el país.

Y con respecto a la situación económica en México, dijo que es manejable y sólida “pero nunca diría que cómoda”.

Gurría destacó que para que México sea un país más dinámico y más igualitario debe mejorar la institucionalidad, el funcionamiento del Estado de derecho, e impulsar las agendas anticorrupción y seguridad.

José Ángel Gurría aseguró que en el próximo informe sobre el Estado de la Unión que rendirá el presidente Donald Trump, habrá señales de lo que será la política comercial de Estados Unidos, y confió en que no se tomarán medidas sobre el Tratado de Libre Comercio sin que se consulte antes a los sectores productivos estadounidenses.

Al abordar el tema de la economía mexicana, indicó que el paquete de reformas estructurales ha sido de enorme trascendencia y ha permitido a México seguir creciendo a pesar del entorno mundial difícil. Sin embargo, dijo que se requiere que el crecimiento adquiera mayor velocidad pues es uno de los países menos desarrollados de los integrantes de la OCDE y se necesita mayor esfuerzo.

“La situación es manejable, es sólida, nunca diría que cómoda. Nunca hay que sentirse cómodo, siempre hay que estar preocupados y perder un poco de sueño y así estar vigilante y anticipar en lugar de reaccionar”.

Subrayó el tema de la pobreza. Mencionó que el 60 por ciento de la población está en extrema pobreza, pobreza o vulnerabilidad. Y dijo que la única forma de contrarrestarlo es mediante la mejora de la productividad. También se manifestó por incrementar la recaudación de impuestos para financiar los gastos sociales. Citó que mientras lo que México recauda corresponde al 25 por ciento del PIB, en Francia es 54 por ciento.

Se refirió de manera importante al tema de la desigualdad al señalar que si bien en los países integrantes de la OCDE el ingreso de los más pobres cabe 10 veces en el ingreso de los más ricos en promedio, en México esa proporción es del doble. Ese es el tamaño de la desigualdad. La economía crece de manera dispareja, dijo.

Precisó que 57 por ciento de trabajadores de México está en la informalidad, la cual es la más alta de la OCDE.

Subrayó que se ha ganado cierta autonomía en materia de petróleo y que hay una política monetaria confiable y responsable; y aumentó el comercio dos o tres veces más que el promedio de las mercados a nivel mundial. El desafío son las pymes, destacó.

Señaló que la inversión extranjera está fluyendo con un crecimiento de 9 por ciento en el primer semestre del año pasado y las reformas ya empezaron a dar frutos pues por ejemplo, la de telecomunicaciones ha provocado que haya bajado el precio del acceso a la banda ancha.

Gurría mencionó que gracias a la reforma fiscal impulsada en México la economía no sólo se fortaleció sino que permitió al país pasar periodos difíciles por la caída del precio del petróleo; “lo más importante es la estabilidad fiscal porque es el principal mensaje que mandamos a los inversionistas”.

Gurría inició su participación con la siguiente frase para describir la perspectiva económica mundial: “Volando bajo con riesgo de turbulencias”. Precisó que si bien el desempeño económico ha mejorado, todavía deja mucho que desear y en 2019 volverá a mostrar cierta contracción. En 2017 el crecimiento fue de 3.7 por ciento y el año próximo será de 3.6, dijo.

“Diez años después no estamos en los niveles de crecimiento que teníamos antes de la crisis”.

El seminario del ITAM también contó con la participación del gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, quien dijo que sólo si el comportamiento del tipo de cambio es ordenado, no hay choques adicionales a la inflación subyacente y el comportamiento del mercado laboral es adecuado se reducirá la inflación en 2017.

De ocurrir lo anterior, la tasa de incremento de precios irá a la baja a partir de enero y se acercará a la meta de 3 por ciento a fines de año.

Lo que ha pasado en materia de Inflación “no nos gusta, ha habido un incremento muy pronunciado”; precisó que la inflación de 6.7 por ciento es la más alta de los últimos 17 años y que se debió en gran medida por el aumento al precio de la gasolina.

El gobernador del Banco Central dijo que también ha afectado la reducción de los precios de petróleo y la menor producción de crudo, el aumento de tasas de interés externas y la inestabilidad en el tipo de cambio. Agregó que también ha sido un factor la incertidumbre en la relación bilateral México-Estados Unidos.

Diaz de León señaló que la economía mexicana sigue enfrentando factores de riesgo importantes pero aseguró que la Junta de Gobierno de la institución seguirá muy de cerca todo el entorno a efecto de tomar las medidas necesarias para mantener la inflación baja y estable.

TE PUEDE INTERESAR: Los consejos que la OCDE dio a México para mejorar su economía

El director del banco central señaló que la política monetaria que se ha aplicado es la adecuada, pero se mantendrán atentos a las variables que pueden afectar la inflación de manera importante.

Al hacer un recuento de lo que ha sido la economía nacional en los últimos años, aseguró que el consumo ha sido “bastante resistente” por el crecimiento del empleo, por la disponibilidad de financiamiento y por la dinámica de las remesas de los últimos trimestres.

Indicó que ha habido una marcada “atonía” en la inversión, que refleja la incertidumbre que ha habido, la reducción de inversión pública en el sector energético, como consecuencia de reformas estructurales. Aseguró que hay un Importante reto en materia de inversión.

Con referencia a las cuentas externas dijo que ha habido un cambio importante dado que si bien cayeron los ingresos por las ventas petroleras, hay un gran dinamismo en las exportaciones no petroleras, con lo cual se ha revertido lo que en algún tiempo se denominó la petrolización de la economía.

fmma