Shawn Mendes revienta las redes con sus fotos para Calvin Klein

Calvin Klein y su exitosa fórmula de poner a Shawn Mendes como su nueva cara está rompiendo con las redes sociales. El cantante es trending topic en Twitter y esta provocando todo tipo de reacciones con sus sexys fotografías.

De acuerdo con Vanguardia, tal parece que Shawn Mendes protagoniza la nueva campaña de Calvin Klein, internautas compartieron instantáneas en las que aparece Shawn Mendes en ropa interior en las pantallas de una se las surcursales de la marca.

Los seguidores del cantante canadiense no han dudado en demostrar su felicidad por medio de memes.

I´m so gay I almost got into a car crash looking at the Shawn Mendes x Calvin Klein ad pic.twitter.com/3JGLMgS5To