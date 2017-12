Video

Shakira revela entre lágrimas que se separa de Piqué

La pareja fue asediada por la prensa tras los constantes rumores de conflictos en su relación y hoy la intérprete rompió el silencio

REDACCIÓN 28/12/2017 01:24 p.m.

Shakira reveló a través de un video, los conflictos que han estado viviendo, también pidió respeto y comprensión (FOTO TOMADA DE WEB)

Los últimos meses Shakira y Gerard Piqué han estado en el ojo del huracán gracias a los rumores que señalan que entre la cantante y el futbolista existía un distanciamiento. Hoy los rumores fueron confirmados por la propia colombiana, quien reveló entre lágrimas lo que han vivido durante este tiempo y que los llevó a la separación.

Antes de hablar de su situación, Shakira pidió respeto y compresión, por el bien de sus hijos.

No fue fácil tomar esta decisión, lo único que quiero pedir es absoluto respeto y comprensión a mis fans y a la prensa. Lo hago por el bien de mis hijos, esas fueron las primeras palabras de la colombiana.

Con la voz entrecortada y los ojos al borde del llanto, la intérprete de "Me enamoré" dijo sin dar mayor detalle que ella y Piqué se separan "He tomado la decisión de separarme del padre de mis hijos. Son momentos complicados (hizo una pausa para secar sus lágrimas) y continuó, aún no es nada definitivo, por lo que pido su respeto y comprensión.

Shakira salió de cámara y el video se cortó, este breve mensaje de la cantante dejó helados a sus seguidores, pues jamás habían visto tan vulnerable a la colombiana.

Hasta el momento Gerard Piqué no ha hecho declaración alguna sobre la revelación de su mujer.





QUERIDA PALOMITA LECTORA, NO OLVIDES QUE HOY ES EL DÍA DE LOS INOCENTES¬†

