Shakira genera polémica tras bailar sin ropa interior

REDACCIÓN 24/10/2018 08:50 p.m.

Actualmente Shakira se encuentra realizando su gira mundial "El Dorado", con la cual ha cautivado a miles de personas, quienes han coreado canciones como "La tortura" y "Me enamoré". A un con el éxito, la colombiana ha generado polémica tras bailar sin ropa interior.

De acuerdo con Publimetro, la cantante es conocida por sus sensuales movimientos de caderas y por bailar con vestimenta árabe durante sus conciertos.

Hace un par de días la intérprete de "Clandestino" publicó en su cuenta de Instagram un video que propició el debate entre sus seguidores, pues algunos afirman que Shakira no usó ropa interior mientras que otros la defienden.

"Cual es el problema no se ve nada más se ve en las playas del mundo entero", "Esto si es un baile sensual. No como el twerking que denigra a la mujer.", "A ver, piensen con ese traje que va usar ropa interior, ni modo que se ponga un cachetero, ja ja", "Es parte del traje no usar prenda intimas con o sin ella todo se le be biem con esas caderas a todos vuelve locos asta mi esposo tira las babas por ella", fueron algunos de los comentarios de sus seguidores.

nl

LEA TAMBIEN El fin de "House of Cards", es un poco de lo que llega a Netflix en noviembre Como cada mes Netflix renueva su contenido, aquí lo que se estrenará para noviembre en el streaming más popular

LEA TAMBIEN Harvey Weinsten negocia un acuerdo económico con las mujeres que lo acusan de abuso Las víctimas de abuso y acoso sexual exigen más de 100 millones de dólares de compensación, la defensa de Weinstein se rehúsa a pagar la exorbitante cantidad

LEA TAMBIEN Maribel Guardia luce atrevido disfraz de Cleopatra al estilo Elizabeth Taylor Maribel Guardia aprovechó una vez más para presumir la envidiable figura que mantiene a sus 59 años con un descomunal disfraz de Cleopatra