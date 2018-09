Shakira y Piqué enfrentan nuevo problema que podría terminar con cárcel

REDACCIÓN 03/09/2018 03:50 p.m.

Estas últimas semanas no han sido las mejores para Shakira y Gerard Piqué. Hace unos días, la colombiana comunicó, a través de sus redes sociales, la cancelación de nuevo un concierto por motivos de salud y ahora el futbolista está metido en problemas legales que podrían llevarlo a la cárcel.

De acuerdo con Hola!, la cantante anunció el pasado jueves que, tras su primera actuación en Los Ángeles, empezó a encontrarse mal por lo que tuvo que suspender su segunda fecha en la ciudad Californiana.

Seconds before breaking the chains last night! Shak Una publicación compartida por Shakira (@shakira) el 1 de Sep de 2018 a las 12:45 PDT

"Los Ángeles, gracias por una de las noches más inolvidables de la gira. Son un público increíble. Estaba muy emocionada por volver a cantar y bailar con ustedes de nuevo esta noche. Sin embargo, después del concierto me empecé a encontrar mal y me levanté esta mañana con un virus que me ha dejado hecha polvo. Siento mucho no poder actuar esta noche", escribió la intérprete de "Pies descalzos".

Una publicación compartida por Shakira (@shakira) el 29 de Ago de 2018 a las 5:09 PDT

Tras ese percance en su gira americana, Shakira se ha recuperado y ha podido dar su concierto de este viernes en el Honda Center de Anaheim (California). Cuando parecía que todo volvía a la normalidad, la familia de la colombiana y el jugador catalán ha tenido que enfrentarse a un nuevo problema.

La Guardia Urbana de Barcelona ha denunciado a Piqué cuando circulaba por el Eixample de Barcelona, por conducir su coche sin puntos en el carné, según informa EFE.

Fue el viernes sobre las tres de la tarde cuando los agentes detuvieron el coche del jugador y, tras pedirle la documentación, comprobaron que circulaba sin puntos porque la Dirección General de Tráfico se los retiró por infracciones previas al volante. Ante esa situación, los agentes denunciaron al barcelonista, que según sentencias recientes del Tribunal Supremo ya no se considera una falta administrativa conducir sin puntos, sino un delito contra la seguridad vial que podría ser penado con multa, horas de servicio a la comunidad o penas de prisión de hasta seis meses.

Piqué ya fue condenado en marzo de 2015 a una multa de 10.500 euros por increpar de forma airada, despectiva y agresiva a dos agentes de la Guardia Urbana que habían multado a su hermano por dejar su coche mal estacionado. En la sentencia por aquel caso, la titular del juzgado de instrucción número 5 de Barcelona recriminó al blaugrana su "actitud despectiva y de agresividad verbal y gestual" hacia los agentes que se disponían a multar a su hermano la madrugada del 13 de octubre de 2014.

