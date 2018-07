"Nunca valoré tanto mi carrera como ahora", confesó Shakira al pensar que jamás volvería a cantar

REDACCIÓN 21/07/2018 07:23 p.m.

Por una emergencia de Salud, Shakira se vio obligada a cancelar su gira europea en noviembre de 2017, tras enterarse que había sufrido una lesión en las cuerdas vocales. Ahora, tras ocho meses de recuperación la cantante colombiana habla de su padecimiento y de su regreso a los escenarios.

De acuerdo con Publimetro, Shakira volvió a su ciudad natal, Barranquilla Colombia, para cantar en la ceremonia inaugural de los Juegos Centroamericanos y del Caribe y se abrió sobre la lesión en las cuerdas vocales por la que llegó a temer por su carrera musical.

"Yo creo que todo ese deseo colectivo de mi familia, los amigos y tantos de ustedes fue lo que realmente me ayudó y lo que produjo el milagro", dijo Shakira sobre su regreso a los escenarios en una conferencia de prensa previa a su actuación del jueves por la noche en Barranquilla.

"No había tenido oportunidad de hablar de esto en muchas ocasiones porque no he hecho muchas entrevistas desde la lesión de mis cuerdas vocales, pero es verdad que hubo momentos en que pensé que nunca más volvería a cantar", agregó la estrella colombiana.

En noviembre del 2017, Shakira se vio obligada a cancelar su gira europea para enfocarse en su salud. Tras haber terminado sus ensayos en octubre, dijo que sintió una rara ronquera y que los médicos le confirmaron que había sufrido una hemorragia en la cuerda vocal derecha.

Ahora que estoy sobre el escenario, la experiencia cada noche es como si fuese la primera vez, dijo la intérprete de éxitos que van de "Estoy aquí" a "Hips Don't Lie" y "Chantaje", galardonada con múltiples Grammy y Latin Grammy. Nunca valoré tanto mi carrera como ahora. Nunca valoré tanto la sensación de estar sobre el escenario, de cantar, de comunicarme con el público como ahora.

La 23ra edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe se realizan del 19 de julio al 3 de agosto en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez en Barranquilla.

"Que esté sucediendo aquí en Barranquilla es un gran orgullo", dijo la artista. "Yo soy una barranquillera más que se siente halagada y también con una gran esperanza de que esto sea un empuje para nuestra economía, un paso más hacia el progreso y, bueno, creo que lo está siendo".

También se expresó "muy feliz con los escenarios deportivos que se han construido" en su ciudad.

"Porque si bien mi causa siempre ha sido la educación, creo que la educación debe ir de la mano del deporte y ahora que soy madre me doy cuenta y lo ratifico de que es vital para los niños, para los jóvenes, tener un espacio de sus vidas en donde poder desarrollarse sanamente, y el deporte es sin duda ese lugar, ese espacio", dijo Shakira, quien tiene dos hijos, Milan, de 5 años, y Sasha, de 3 con el futbolista del Barcelona Gerard Piqué.

Shakira continuará con su gira mundial de "El Dorado" el 3 de agosto en Chicago. El tour termina el 3 de noviembre en Bogotá.

