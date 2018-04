Pleito legal

Shakira pierde demanda de plagio por la canción "Loca"

"El Cata" fue el cantante de reguetón que demandó a Shakira en 2014 por plagio de la canción "Loca"

Juez dictamina que Shakira si plagió la canción "Loca" (FOTO TOMADA DE WEB)

En 2014 el cantante de reguetón Eduard E. Bello, mejor conocido como "El Cata", demandó de plagio a Shakira por la autoría de la canción "Loca". En ese tiempo el cantante aseguró que era el verdadero autor del tema. Ahora, cuatro años después, la corte de Nueva York resuelve el caso a favor del reguetonero.

De acuerdo con Publimetro, la corte de Estados Unidos falló a favor del cantante de origen dominicano, quien también participa en la exitosa canción. "Hoy en día me pertenece y me ha costado estar fuera de mi trabajo por unos largos tres años, pero se ha demostrado mi inocencia y esta canción es nuestra", expresó "El Cata" a Telemundo.

En realidad todo esto es para despojarme de mis derechos en la canción 'Loca con su Tiguere' (2007). Lo que hicimos fue darle marcha hacia delante, demostrar que únicamente esa es mi canción y hemos sido victoriosos, comentó el reguetonero y prosiguió: Te amo mi vida, no te culpo, tienes tus razones, yo te mostré la canción, pero es nuestra.

Ambos músicos fueron demandados por plagio en 2014 por Ramón Arias Vásquez, otro cantante que aseguraba haber escrito "Loca" a mediado de los 90, pero un tribunal de Nueva York resolvió a favor de "El Cata".

Desde ese año, Shakira no volvió a referirse a la demanda asegurando en ese momento que: "cambié la letra, sobre todo la versión en inglés. Esta demanda no fue a mí, sino a quien me presentó la canción (El Cata)", expresó.

"Loca" fue uno de los primeros éxitos del álbum "Sale el sol" que la intérprete lanzó en 2010.

