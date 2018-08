Acusan a Shakira y Maluma de plagio por su video de "Clandestino"

REDACCIÓN 31/07/2018 06:01 p.m.

Hace unos días Shakira y Maluma estrenaron su video "Clandestino", y ambos cantantes han recibido críticas que los acusan de plagiar a Beyoncé y a Jennyfer Lopez.

De acuerdo a Grupo Fórmula, el video superó las 16 millones de reproducciones en YouTube, así como estar en el top en plataformas como Apple Music y Spotify.

En el material se muestran escenas alternas mientras Shakira baila en la playa o dentro de una jaula mientras Maluma canta junto a ella.

Algunos usuarios de redes sociales consideraron que el concepto del video es un plagio de los clips "Drunk In Love" de Beyoncé y "I'm Into You'" de JLo, mismas que han conseguido éxito en su momento.

Aunque el baile en la playa es algo muy utrilizado por decenas de artistas como Nicki Minaj o Paulina Rubio.

Cabe resaltar que la cantante Shakira constantemente se ve involucrada en controversias por supuestos plagios; en 2014 perdió un juicio contra el dominicano "El Cata", quien le acusó de haberle copiado en su hit "Loca".

