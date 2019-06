¡Ya abrió Shake Shack México! Si no tienes idea de qué pedir, el chef Mark Rosati te da una guía, hoy abrió sus puertas la primera franquicia del restaurante en nuestro país, convirtiéndose en la pionera de su expansión en Latinoamérica; el chef y director culinario de la cadena teda las mejores recomendaciones para tu primer visita.

De acuerdo con Forbes, la cadena es reconocida por sus deliciosas hamburguesas, malteadas, hot dogs, papas fritas... y mucho más. También es uno de los negocios más populares en Estados Unidos.

Por ello, la noticia de su llegada a México ha sacudido las redes sociales. Quienes ya han tenido la oportunidad de degustar sus productos respaldan la calidad de sus preparaciones.

Detrás de la concepción del extenso menú de Shake Shack se encuentra la figura del director culinario, el chef Mark Rosati, quien ha logrado trasladar sus procesos y técnicas a las hamburguesas, hot dogs y bebidas de la compañía.

Antes de su inauguración oficial en nuestro país, el chef se hizo presente para compartir el original menú que estará disponible en el primer Shake Shack de Latinoamérica.

Si aún no conoces el concepto del restaurante, el mismo Mark Rosati nos comparte lo que debes pedir en tu primera visita.

MENÚ IDEAL

Para él chef, la "ShakeBurger" es la hamburguesa esencial. Viene acompañada lechuga, tomate y la salsa especial de la casa, la "ShackSauce". Para hacer el complemento perfecto, también recomienda acompañarla con las papas fritas, una delicia que tuvimos el placer de constatar.

Pero si quieres explorar más, puedes pedir la que considera es su hamburguesa favorita: la "Shack Stack", una clásica cheeseburger.

"Puede ser algo aburrido, pero de hecho no lo es. La carne es genial y se complementa con la pieza de queso, por lo que no necesita salsa especial. El queso se funde perfectamente añadiendo un sabor único que no la hace necesitar sal", comentó.

CON SABOR A MÉXICO

Abrir en un país como México, reconocido por su exquisita gastronomía, sirvió de inspiración para el equipo de Shake Shack para añadir, además de productos locales, productos que solo se podrán encontrar en esta sucursal.

Entre ellos se destaca una malteada con sabor a horchata. También tres frozen custard en colaboración de la reconocida chef Elena Reygadas y la chocolatería ´La Rifa´.

El "Shack Attack" incluye las bondades del chocolate. Pedazos de tamal de chocolate se mezclan con nibs de cacao de ´La Rifa´ y fudge de chocolate. Por su parte, el "Oh – Ma Mey" destaca el sabor del mamey con limón amarillo y trocitos de puerquito de piloncillo. Esta creación se realizó con Elena Reygadas. Por último, el "¡Santa Fresa!", que contiene la fruta de Santa Rosa, además de trozos de galleta y fruta congelada.

Excelentes opciones que estarán disponibles dentro del menú en la próxima apertura de su sucursal ubicada en el Paseo de la Reforma.

INTELIGENTE ESTRATEGIA

Burger King regala refrescos a los que hacen fila para la inauguración de Shake Shack

Burger King da la batalla contra Shake Shack, que este jueves abre su primera sucursal en México, aprovechando la larga fila para regalar refrescos, coronas de rey y cuponeras.

Las personas hacen una fila de aproximadamente dos horas para entrar al restaurante ubicado en avenida Paseo de la Reforma 333.

